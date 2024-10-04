- Büyüme
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
234 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (19.59%)
En iyi işlem:
119.50 USD
En kötü işlem:
-55.88 USD
Brüt kâr:
1 732.24 USD (100 190 pips)
Brüt zarar:
-576.90 USD (38 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (132.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.41 USD (21)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
97.98%
Maks. mevduat yükü:
56.96%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
13.58
Alış işlemleri:
99 (34.02%)
Satış işlemleri:
192 (65.98%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
3.97 USD
Ortalama kâr:
7.40 USD
Ortalama zarar:
-10.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-85.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.07 USD (3)
Aylık büyüme:
7.09%
Yıllık tahmin:
89.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
85.07 USD (8.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.14% (85.07 USD)
Varlığa göre:
74.84% (451.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZDm
|51
|AUDCADm
|45
|GBPAUDm
|43
|EURNZDm
|41
|NZDCADm
|38
|EURGBPm
|37
|EURUSDm
|36
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZDm
|149
|AUDCADm
|171
|GBPAUDm
|146
|EURNZDm
|139
|NZDCADm
|190
|EURGBPm
|160
|EURUSDm
|201
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZDm
|17K
|AUDCADm
|11K
|GBPAUDm
|7.6K
|EURNZDm
|6.4K
|NZDCADm
|11K
|EURGBPm
|3.6K
|EURUSDm
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
welcome to AlphaSTAT-Trading
"non directional Trading"
- Minimum Deposit 500$+
- Leverage 1:200
เกี่ยวสัญญาณได้ไม่เหมือนกับ Host ค่ะ บางตัวก็เกี่ยวได้ บางตัวก็ไม่มา จริงๆระบบเทรดดีมากนะคะ ติดตรงที่เกี่ยวสัญญาณมาได้ไม่ครบค่ะ