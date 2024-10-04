SinyallerBölümler
Sirapat Thuamphiwthong

AlphaSTAT long run

Sirapat Thuamphiwthong
1 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 368%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
234 (80.41%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (19.59%)
En iyi işlem:
119.50 USD
En kötü işlem:
-55.88 USD
Brüt kâr:
1 732.24 USD (100 190 pips)
Brüt zarar:
-576.90 USD (38 164 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (132.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
132.41 USD (21)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
97.98%
Maks. mevduat yükü:
56.96%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
13.58
Alış işlemleri:
99 (34.02%)
Satış işlemleri:
192 (65.98%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
3.97 USD
Ortalama kâr:
7.40 USD
Ortalama zarar:
-10.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-85.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-85.07 USD (3)
Aylık büyüme:
7.09%
Yıllık tahmin:
89.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
85.07 USD (8.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.14% (85.07 USD)
Varlığa göre:
74.84% (451.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZDm 51
AUDCADm 45
GBPAUDm 43
EURNZDm 41
NZDCADm 38
EURGBPm 37
EURUSDm 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZDm 149
AUDCADm 171
GBPAUDm 146
EURNZDm 139
NZDCADm 190
EURGBPm 160
EURUSDm 201
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZDm 17K
AUDCADm 11K
GBPAUDm 7.6K
EURNZDm 6.4K
NZDCADm 11K
EURGBPm 3.6K
EURUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.50 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +132.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -85.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

welcome to AlphaSTAT-Trading

"non directional Trading"

- Minimum Deposit 500$+ 
- Leverage 1:200
Ortalama derecelendirme:
siwaporn pansrinuan
15
siwaporn pansrinuan 2024.10.04 16:14 
 

เกี่ยวสัญญาณได้ไม่เหมือนกับ Host ค่ะ บางตัวก็เกี่ยวได้ บางตัวก็ไม่มา จริงๆระบบเทรดดีมากนะคะ ติดตรงที่เกี่ยวสัญญาณมาได้ไม่ครบค่ะ

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlphaSTAT long run
Ayda 30 USD
368%
0
0
USD
876
USD
63
100%
291
80%
98%
3.00
3.97
USD
75%
1:200
