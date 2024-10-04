- Crescita
Trade:
291
Profit Trade:
234 (80.41%)
Loss Trade:
57 (19.59%)
Best Trade:
119.50 USD
Worst Trade:
-55.88 USD
Profitto lordo:
1 732.24 USD (100 190 pips)
Perdita lorda:
-576.90 USD (38 164 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (132.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.41 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
97.98%
Massimo carico di deposito:
56.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
13.58
Long Trade:
99 (34.02%)
Short Trade:
192 (65.98%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
-10.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-85.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.07 USD (3)
Crescita mensile:
7.09%
Previsione annuale:
89.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.07 USD (8.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.14% (85.07 USD)
Per equità:
74.84% (451.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZDm
|51
|AUDCADm
|45
|GBPAUDm
|43
|EURNZDm
|41
|NZDCADm
|38
|EURGBPm
|37
|EURUSDm
|36
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZDm
|149
|AUDCADm
|171
|GBPAUDm
|146
|EURNZDm
|139
|NZDCADm
|190
|EURGBPm
|160
|EURUSDm
|201
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZDm
|17K
|AUDCADm
|11K
|GBPAUDm
|7.6K
|EURNZDm
|6.4K
|NZDCADm
|11K
|EURGBPm
|3.6K
|EURUSDm
|5.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +119.50 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +132.41 USD
Massima perdita consecutiva: -85.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
