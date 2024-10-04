SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AlphaSTAT long run
Sirapat Thuamphiwthong

AlphaSTAT long run

Sirapat Thuamphiwthong
1 recensione
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 368%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
234 (80.41%)
Loss Trade:
57 (19.59%)
Best Trade:
119.50 USD
Worst Trade:
-55.88 USD
Profitto lordo:
1 732.24 USD (100 190 pips)
Perdita lorda:
-576.90 USD (38 164 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (132.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.41 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
97.98%
Massimo carico di deposito:
56.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
13.58
Long Trade:
99 (34.02%)
Short Trade:
192 (65.98%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
3.97 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
-10.12 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-85.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.07 USD (3)
Crescita mensile:
7.09%
Previsione annuale:
89.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.07 USD (8.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.14% (85.07 USD)
Per equità:
74.84% (451.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZDm 51
AUDCADm 45
GBPAUDm 43
EURNZDm 41
NZDCADm 38
EURGBPm 37
EURUSDm 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZDm 149
AUDCADm 171
GBPAUDm 146
EURNZDm 139
NZDCADm 190
EURGBPm 160
EURUSDm 201
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZDm 17K
AUDCADm 11K
GBPAUDm 7.6K
EURNZDm 6.4K
NZDCADm 11K
EURGBPm 3.6K
EURUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.50 USD
Worst Trade: -56 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +132.41 USD
Massima perdita consecutiva: -85.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

welcome to AlphaSTAT-Trading

"non directional Trading"

- Minimum Deposit 500$+ 
- Leverage 1:200
Valutazione media:
siwaporn pansrinuan
15
siwaporn pansrinuan 2024.10.04 16:14 
 

เกี่ยวสัญญาณได้ไม่เหมือนกับ Host ค่ะ บางตัวก็เกี่ยวได้ บางตัวก็ไม่มา จริงๆระบบเทรดดีมากนะคะ ติดตรงที่เกี่ยวสัญญาณมาได้ไม่ครบค่ะ

