Signaux / MetaTrader 4 / AlphaSTAT long run
Sirapat Thuamphiwthong

AlphaSTAT long run

Sirapat Thuamphiwthong
1 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 368%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
291
Bénéfice trades:
234 (80.41%)
Perte trades:
57 (19.59%)
Meilleure transaction:
119.50 USD
Pire transaction:
-55.88 USD
Bénéfice brut:
1 732.24 USD (100 190 pips)
Perte brute:
-576.90 USD (38 164 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (132.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.41 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
97.98%
Charge de dépôt maximale:
56.96%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
13.58
Longs trades:
99 (34.02%)
Courts trades:
192 (65.98%)
Facteur de profit:
3.00
Rendement attendu:
3.97 USD
Bénéfice moyen:
7.40 USD
Perte moyenne:
-10.12 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-85.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.07 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.09%
Prévision annuelle:
89.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
85.07 USD (8.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.14% (85.07 USD)
Par fonds propres:
74.84% (451.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZDm 51
AUDCADm 45
GBPAUDm 43
EURNZDm 41
NZDCADm 38
EURGBPm 37
EURUSDm 36
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZDm 149
AUDCADm 171
GBPAUDm 146
EURNZDm 139
NZDCADm 190
EURGBPm 160
EURUSDm 201
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZDm 17K
AUDCADm 11K
GBPAUDm 7.6K
EURNZDm 6.4K
NZDCADm 11K
EURGBPm 3.6K
EURUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.50 USD
Pire transaction: -56 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +132.41 USD
Perte consécutive maximale: -85.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

welcome to AlphaSTAT-Trading

"non directional Trading"

- Minimum Deposit 500$+ 
- Leverage 1:200
Note moyenne:
siwaporn pansrinuan
15
siwaporn pansrinuan 2024.10.04 16:14 
 

เกี่ยวสัญญาณได้ไม่เหมือนกับ Host ค่ะ บางตัวก็เกี่ยวได้ บางตัวก็ไม่มา จริงๆระบบเทรดดีมากนะคะ ติดตรงที่เกี่ยวสัญญาณมาได้ไม่ครบค่ะ

2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 14:57
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.06.29 21:35
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.05.25 22:16
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.12 07:46
No swaps are charged
2025.05.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 02:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 01:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 00:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.07 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copier

