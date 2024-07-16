- Büyüme
İşlemler:
2 404
Kârla kapanan işlemler:
1 299 (54.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 105 (45.97%)
En iyi işlem:
6 490.57 EUR
En kötü işlem:
-3 162.71 EUR
Brüt kâr:
347 243.97 EUR (15 276 750 pips)
Brüt zarar:
-284 977.75 EUR (13 012 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (5 545.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
16 138.00 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.38%
Maks. mevduat yükü:
61.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
1 887 (78.49%)
Satış işlemleri:
517 (21.51%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
25.90 EUR
Ortalama kâr:
267.32 EUR
Ortalama zarar:
-257.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3 594.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8 916.20 EUR (3)
Aylık büyüme:
5.04%
Yıllık tahmin:
59.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 107.96 EUR
Maksimum:
22 049.17 EUR (50.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.82% (22 050.64 EUR)
Varlığa göre:
71.93% (4 521.12 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|547
|DE40
|499
|USTEC
|418
|XAUUSD
|325
|GBPUSD
|297
|USDJPY
|233
|EURUSD
|85
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|8.1K
|DE40
|15K
|USTEC
|24K
|XAUUSD
|17K
|GBPUSD
|-3.3K
|USDJPY
|8.6K
|EURUSD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|634K
|DE40
|631K
|USTEC
|906K
|XAUUSD
|81K
|GBPUSD
|-6.7K
|USDJPY
|14K
|EURUSD
|4.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 490.57 EUR
En kötü işlem: -3 163 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 545.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 594.95 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bueno creo que me apresuré con mi calificación. Ahora haré una reseña más acertada de lo que estoy viviendo.
Mi percepción de René no cambia, es una persona que contesta sus mensaje y es muy cordial, una gran persona, abierta y honesta. Eso no cambiará con una señal.
Historial:
Depósito: 778.12 USD / 09.07.2024
Julio: +201 USD
Agosto: -576 USD
Balance: 398 Julio
Balance: 317 Agosto
Results: No profit in two months and (-295 USD - 60 USD Suscription)
Pendiente: 30 USD*2 = -60 USD (2 Meses de servicio en MQL5) Por ahora la misma señal no ha dado el fruto para pagarse a si misma.
Im Out With this Signal - No profit - No suscription recovered in two months. Not recommended signal