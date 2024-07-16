SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IC Trading 50K Live
BM Trading GmbH

IC Trading 50K Live

BM Trading GmbH
1 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 131%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 404
Kârla kapanan işlemler:
1 299 (54.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 105 (45.97%)
En iyi işlem:
6 490.57 EUR
En kötü işlem:
-3 162.71 EUR
Brüt kâr:
347 243.97 EUR (15 276 750 pips)
Brüt zarar:
-284 977.75 EUR (13 012 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (5 545.71 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
16 138.00 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.38%
Maks. mevduat yükü:
61.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.82
Alış işlemleri:
1 887 (78.49%)
Satış işlemleri:
517 (21.51%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
25.90 EUR
Ortalama kâr:
267.32 EUR
Ortalama zarar:
-257.90 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-3 594.95 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8 916.20 EUR (3)
Aylık büyüme:
5.04%
Yıllık tahmin:
59.31%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 107.96 EUR
Maksimum:
22 049.17 EUR (50.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.82% (22 050.64 EUR)
Varlığa göre:
71.93% (4 521.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 547
DE40 499
USTEC 418
XAUUSD 325
GBPUSD 297
USDJPY 233
EURUSD 85
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 8.1K
DE40 15K
USTEC 24K
XAUUSD 17K
GBPUSD -3.3K
USDJPY 8.6K
EURUSD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 634K
DE40 631K
USTEC 906K
XAUUSD 81K
GBPUSD -6.7K
USDJPY 14K
EURUSD 4.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6 490.57 EUR
En kötü işlem: -3 163 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5 545.71 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3 594.95 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Ortalama derecelendirme:
Victor Alfonso Ramirez Tobon
539
Victor Alfonso Ramirez Tobon 2024.07.16 23:00  (2024.09.09 14:37 değiştirildi) 
 

Bueno creo que me apresuré con mi calificación. Ahora haré una reseña más acertada de lo que estoy viviendo.

Mi percepción de René no cambia, es una persona que contesta sus mensaje y es muy cordial, una gran persona, abierta y honesta. Eso no cambiará con una señal.

Historial:

Depósito: 778.12 USD / 09.07.2024

Julio: +201 USD

Agosto: -576 USD

Balance: 398 Julio

Balance: 317 Agosto

Results: No profit in two months and (-295 USD - 60 USD Suscription)

Pendiente: 30 USD*2 = -60 USD (2 Meses de servicio en MQL5) Por ahora la misma señal no ha dado el fruto para pagarse a si misma.

Im Out With this Signal - No profit - No suscription recovered in two months. Not recommended signal

2025.05.09 21:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 21:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 21:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 385 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 19:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 17:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.19 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 15:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 22:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 16:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.03 22:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC Trading 50K Live
Ayda 5000 USD
131%
0
0
USD
32K
EUR
80
99%
2 404
54%
91%
1.21
25.90
EUR
78%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.