Trades:
2 398
Bénéfice trades:
1 295 (54.00%)
Perte trades:
1 103 (46.00%)
Meilleure transaction:
6 490.57 EUR
Pire transaction:
-3 162.71 EUR
Bénéfice brut:
346 166.24 EUR (15 222 206 pips)
Perte brute:
-284 235.35 EUR (13 008 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (5 545.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
16 138.00 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
91.38%
Charge de dépôt maximale:
61.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
1 883 (78.52%)
Courts trades:
515 (21.48%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
25.83 EUR
Bénéfice moyen:
267.31 EUR
Perte moyenne:
-257.69 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-3 594.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8 916.20 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.39%
Prévision annuelle:
41.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 107.96 EUR
Maximal:
22 049.17 EUR (50.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.82% (22 050.64 EUR)
Par fonds propres:
71.93% (4 521.12 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|546
|DE40
|498
|USTEC
|417
|XAUUSD
|324
|GBPUSD
|296
|USDJPY
|232
|EURUSD
|85
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|7.7K
|DE40
|14K
|USTEC
|24K
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|-3.6K
|USDJPY
|8.9K
|EURUSD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|605K
|DE40
|615K
|USTEC
|897K
|XAUUSD
|85K
|GBPUSD
|-7K
|USDJPY
|15K
|EURUSD
|4.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +6 490.57 EUR
Pire transaction: -3 163 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 545.71 EUR
Perte consécutive maximale: -3 594.95 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
5000 USD par mois
129%
0
0
USD
USD
32K
EUR
EUR
80
99%
2 398
54%
91%
1.21
25.83
EUR
EUR
78%
1:500
Bueno creo que me apresuré con mi calificación. Ahora haré una reseña más acertada de lo que estoy viviendo.
Mi percepción de René no cambia, es una persona que contesta sus mensaje y es muy cordial, una gran persona, abierta y honesta. Eso no cambiará con una señal.
Historial:
Depósito: 778.12 USD / 09.07.2024
Julio: +201 USD
Agosto: -576 USD
Balance: 398 Julio
Balance: 317 Agosto
Results: No profit in two months and (-295 USD - 60 USD Suscription)
Pendiente: 30 USD*2 = -60 USD (2 Meses de servicio en MQL5) Por ahora la misma señal no ha dado el fruto para pagarse a si misma.
Im Out With this Signal - No profit - No suscription recovered in two months. Not recommended signal