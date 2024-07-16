SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / IC Trading 50K Live
BM Trading GmbH

IC Trading 50K Live

BM Trading GmbH
1 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2024 129%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 398
Bénéfice trades:
1 295 (54.00%)
Perte trades:
1 103 (46.00%)
Meilleure transaction:
6 490.57 EUR
Pire transaction:
-3 162.71 EUR
Bénéfice brut:
346 166.24 EUR (15 222 206 pips)
Perte brute:
-284 235.35 EUR (13 008 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (5 545.71 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
16 138.00 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
91.38%
Charge de dépôt maximale:
61.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.81
Longs trades:
1 883 (78.52%)
Courts trades:
515 (21.48%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
25.83 EUR
Bénéfice moyen:
267.31 EUR
Perte moyenne:
-257.69 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-3 594.95 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8 916.20 EUR (3)
Croissance mensuelle:
3.39%
Prévision annuelle:
41.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 107.96 EUR
Maximal:
22 049.17 EUR (50.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
77.82% (22 050.64 EUR)
Par fonds propres:
71.93% (4 521.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 546
DE40 498
USTEC 417
XAUUSD 324
GBPUSD 296
USDJPY 232
EURUSD 85
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 7.7K
DE40 14K
USTEC 24K
XAUUSD 18K
GBPUSD -3.6K
USDJPY 8.9K
EURUSD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 605K
DE40 615K
USTEC 897K
XAUUSD 85K
GBPUSD -7K
USDJPY 15K
EURUSD 4.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 490.57 EUR
Pire transaction: -3 163 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +5 545.71 EUR
Perte consécutive maximale: -3 594.95 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Note moyenne:
Victor Alfonso Ramirez Tobon
539
Victor Alfonso Ramirez Tobon 2024.07.16 23:00  (modifié 2024.09.09 14:37) 
 

Bueno creo que me apresuré con mi calificación. Ahora haré una reseña más acertada de lo que estoy viviendo.

Mi percepción de René no cambia, es una persona que contesta sus mensaje y es muy cordial, una gran persona, abierta y honesta. Eso no cambiará con una señal.

Historial:

Depósito: 778.12 USD / 09.07.2024

Julio: +201 USD

Agosto: -576 USD

Balance: 398 Julio

Balance: 317 Agosto

Results: No profit in two months and (-295 USD - 60 USD Suscription)

Pendiente: 30 USD*2 = -60 USD (2 Meses de servicio en MQL5) Por ahora la misma señal no ha dado el fruto para pagarse a si misma.

Im Out With this Signal - No profit - No suscription recovered in two months. Not recommended signal

2025.05.09 21:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 21:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 21:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 385 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 19:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 17:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.19 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 15:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 22:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 16:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.03 22:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

