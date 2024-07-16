- Crescita
Trade:
2 404
Profit Trade:
1 299 (54.03%)
Loss Trade:
1 105 (45.97%)
Best Trade:
6 490.57 EUR
Worst Trade:
-3 162.71 EUR
Profitto lordo:
347 243.97 EUR (15 276 750 pips)
Perdita lorda:
-284 977.75 EUR (13 012 386 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (5 545.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
16 138.00 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.38%
Massimo carico di deposito:
61.88%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
1 887 (78.49%)
Short Trade:
517 (21.51%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
25.90 EUR
Profitto medio:
267.32 EUR
Perdita media:
-257.90 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-3 594.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8 916.20 EUR (3)
Crescita mensile:
5.26%
Previsione annuale:
63.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 107.96 EUR
Massimale:
22 049.17 EUR (50.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.82% (22 050.64 EUR)
Per equità:
71.93% (4 521.12 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|547
|DE40
|499
|USTEC
|418
|XAUUSD
|325
|GBPUSD
|297
|USDJPY
|233
|EURUSD
|85
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|8.1K
|DE40
|15K
|USTEC
|24K
|XAUUSD
|17K
|GBPUSD
|-3.3K
|USDJPY
|8.6K
|EURUSD
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|634K
|DE40
|631K
|USTEC
|906K
|XAUUSD
|81K
|GBPUSD
|-6.7K
|USDJPY
|14K
|EURUSD
|4.5K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 490.57 EUR
Worst Trade: -3 163 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 545.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 594.95 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
131%
0
0
USD
USD
32K
EUR
EUR
80
99%
2 404
54%
91%
1.21
25.90
EUR
EUR
78%
1:500
Bueno creo que me apresuré con mi calificación. Ahora haré una reseña más acertada de lo que estoy viviendo.
Mi percepción de René no cambia, es una persona que contesta sus mensaje y es muy cordial, una gran persona, abierta y honesta. Eso no cambiará con una señal.
Historial:
Depósito: 778.12 USD / 09.07.2024
Julio: +201 USD
Agosto: -576 USD
Balance: 398 Julio
Balance: 317 Agosto
Results: No profit in two months and (-295 USD - 60 USD Suscription)
Pendiente: 30 USD*2 = -60 USD (2 Meses de servicio en MQL5) Por ahora la misma señal no ha dado el fruto para pagarse a si misma.
Im Out With this Signal - No profit - No suscription recovered in two months. Not recommended signal