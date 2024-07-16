SegnaliSezioni
BM Trading GmbH

IC Trading 50K Live

BM Trading GmbH
1 recensione
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 131%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 404
Profit Trade:
1 299 (54.03%)
Loss Trade:
1 105 (45.97%)
Best Trade:
6 490.57 EUR
Worst Trade:
-3 162.71 EUR
Profitto lordo:
347 243.97 EUR (15 276 750 pips)
Perdita lorda:
-284 977.75 EUR (13 012 386 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (5 545.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
16 138.00 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
91.38%
Massimo carico di deposito:
61.88%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.82
Long Trade:
1 887 (78.49%)
Short Trade:
517 (21.51%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
25.90 EUR
Profitto medio:
267.32 EUR
Perdita media:
-257.90 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-3 594.95 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8 916.20 EUR (3)
Crescita mensile:
5.26%
Previsione annuale:
63.78%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 107.96 EUR
Massimale:
22 049.17 EUR (50.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
77.82% (22 050.64 EUR)
Per equità:
71.93% (4 521.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 547
DE40 499
USTEC 418
XAUUSD 325
GBPUSD 297
USDJPY 233
EURUSD 85
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 8.1K
DE40 15K
USTEC 24K
XAUUSD 17K
GBPUSD -3.3K
USDJPY 8.6K
EURUSD 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 634K
DE40 631K
USTEC 906K
XAUUSD 81K
GBPUSD -6.7K
USDJPY 14K
EURUSD 4.5K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 490.57 EUR
Worst Trade: -3 163 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5 545.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -3 594.95 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Valutazione media:
Victor Alfonso Ramirez Tobon
539
Victor Alfonso Ramirez Tobon 2024.07.16 23:00  (modificato 2024.09.09 14:37) 
 

Bueno creo que me apresuré con mi calificación. Ahora haré una reseña más acertada de lo que estoy viviendo.

Mi percepción de René no cambia, es una persona que contesta sus mensaje y es muy cordial, una gran persona, abierta y honesta. Eso no cambiará con una señal.

Historial:

Depósito: 778.12 USD / 09.07.2024

Julio: +201 USD

Agosto: -576 USD

Balance: 398 Julio

Balance: 317 Agosto

Results: No profit in two months and (-295 USD - 60 USD Suscription)

Pendiente: 30 USD*2 = -60 USD (2 Meses de servicio en MQL5) Por ahora la misma señal no ha dado el fruto para pagarse a si misma.

Im Out With this Signal - No profit - No suscription recovered in two months. Not recommended signal

2025.05.09 21:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 21:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 21:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 385 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 21:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 14:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 19:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 17:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.19 21:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 15:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 22:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 16:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.03 22:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC Trading 50K Live
5000USD al mese
131%
0
0
USD
32K
EUR
80
99%
2 404
54%
91%
1.21
25.90
EUR
78%
1:500
