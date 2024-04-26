SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / The 10 pips day account
Leonardo Mario Garbarino

The 10 pips day account

Leonardo Mario Garbarino
0 inceleme
76 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -23%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 271
Kârla kapanan işlemler:
1 843 (81.15%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (18.85%)
En iyi işlem:
218.93 EUR
En kötü işlem:
-413.84 EUR
Brüt kâr:
5 542.76 EUR (233 995 pips)
Brüt zarar:
-6 021.24 EUR (254 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (70.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
281.24 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
197.60%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
1 055 (46.46%)
Satış işlemleri:
1 216 (53.54%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.21 EUR
Ortalama kâr:
3.01 EUR
Ortalama zarar:
-14.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-992.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-992.26 EUR (14)
Aylık büyüme:
-53.92%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
519.32 EUR
Maksimum:
1 308.86 EUR (62.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.93% (1 308.86 EUR)
Varlığa göre:
80.61% (1 133.52 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 336
EURUSD 311
USDCAD 277
AUDCAD 267
NZDCAD 256
CHFJPY 231
EURGBP 209
CADCHF 105
NZDUSD 95
AUDNZD 82
EURCAD 63
XAUUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 326
EURUSD -41
USDCAD -9
AUDCAD 200
NZDCAD 222
CHFJPY -87
EURGBP 195
CADCHF -353
NZDUSD -210
AUDNZD -40
EURCAD -343
XAUUSD -405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 3.8K
USDCAD 6.8K
AUDCAD 11K
NZDCAD 10K
CHFJPY -20K
EURGBP 4.4K
CADCHF -6.7K
NZDUSD -5.9K
AUDNZD -1.4K
EURCAD -14K
XAUUSD -18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +218.93 EUR
En kötü işlem: -414 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +70.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -992.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GerchikCo-Live
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.23 × 13
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.30 × 145
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
CFHMarkets-Live1
0.41 × 75
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.45 × 11
RoboForex-ECN-2
0.48 × 135
ICMarkets-Live06
0.53 × 276
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.66 × 47
ICMarkets-Live09
0.68 × 124
OrtegaCapital-Server
0.68 × 242
AxiTrader-US07-Live
0.70 × 109
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.74 × 187
FusionMarkets-Live
0.75 × 16
10 pips day

short and simply


2025.09.29 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 468 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 18:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
