İşlemler:
2 271
Kârla kapanan işlemler:
1 843 (81.15%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (18.85%)
En iyi işlem:
218.93 EUR
En kötü işlem:
-413.84 EUR
Brüt kâr:
5 542.76 EUR (233 995 pips)
Brüt zarar:
-6 021.24 EUR (254 908 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (70.96 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
281.24 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
197.60%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
1 055 (46.46%)
Satış işlemleri:
1 216 (53.54%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.21 EUR
Ortalama kâr:
3.01 EUR
Ortalama zarar:
-14.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-992.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-992.26 EUR (14)
Aylık büyüme:
-53.92%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
519.32 EUR
Maksimum:
1 308.86 EUR (62.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.93% (1 308.86 EUR)
Varlığa göre:
80.61% (1 133.52 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|336
|EURUSD
|311
|USDCAD
|277
|AUDCAD
|267
|NZDCAD
|256
|CHFJPY
|231
|EURGBP
|209
|CADCHF
|105
|NZDUSD
|95
|AUDNZD
|82
|EURCAD
|63
|XAUUSD
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|326
|EURUSD
|-41
|USDCAD
|-9
|AUDCAD
|200
|NZDCAD
|222
|CHFJPY
|-87
|EURGBP
|195
|CADCHF
|-353
|NZDUSD
|-210
|AUDNZD
|-40
|EURCAD
|-343
|XAUUSD
|-405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|3.8K
|USDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|10K
|CHFJPY
|-20K
|EURGBP
|4.4K
|CADCHF
|-6.7K
|NZDUSD
|-5.9K
|AUDNZD
|-1.4K
|EURCAD
|-14K
|XAUUSD
|-18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +218.93 EUR
En kötü işlem: -414 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +70.96 EUR
Maksimum ardışık zarar: -992.26 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge11
|0.23 × 13
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 145
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
CFHMarkets-Live1
|0.41 × 75
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.45 × 11
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 135
|
ICMarkets-Live06
|0.53 × 276
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
Monex-Server2
|0.66 × 47
|
ICMarkets-Live09
|0.68 × 124
|
OrtegaCapital-Server
|0.68 × 242
|
AxiTrader-US07-Live
|0.70 × 109
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.74 × 187
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 16
