- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 271
Profit Trade:
1 843 (81.15%)
Loss Trade:
428 (18.85%)
Best Trade:
218.93 EUR
Worst Trade:
-413.84 EUR
Profitto lordo:
5 542.76 EUR (233 995 pips)
Perdita lorda:
-6 021.24 EUR (254 908 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (70.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
281.24 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
197.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
1 055 (46.46%)
Short Trade:
1 216 (53.54%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.21 EUR
Profitto medio:
3.01 EUR
Perdita media:
-14.07 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-992.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-992.26 EUR (14)
Crescita mensile:
-53.92%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
519.32 EUR
Massimale:
1 308.86 EUR (62.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.93% (1 308.86 EUR)
Per equità:
80.61% (1 133.52 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|336
|EURUSD
|311
|USDCAD
|277
|AUDCAD
|267
|NZDCAD
|256
|CHFJPY
|231
|EURGBP
|209
|CADCHF
|105
|NZDUSD
|95
|AUDNZD
|82
|EURCAD
|63
|XAUUSD
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|326
|EURUSD
|-41
|USDCAD
|-9
|AUDCAD
|200
|NZDCAD
|222
|CHFJPY
|-87
|EURGBP
|195
|CADCHF
|-353
|NZDUSD
|-210
|AUDNZD
|-40
|EURCAD
|-343
|XAUUSD
|-405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|10K
|EURUSD
|3.8K
|USDCAD
|6.8K
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|10K
|CHFJPY
|-20K
|EURGBP
|4.4K
|CADCHF
|-6.7K
|NZDUSD
|-5.9K
|AUDNZD
|-1.4K
|EURCAD
|-14K
|XAUUSD
|-18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +218.93 EUR
Worst Trade: -414 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +70.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -992.26 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 5
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge11
|0.23 × 13
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 145
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
CFHMarkets-Live1
|0.41 × 75
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 7
|
ATCBrokers-Live 1
|0.45 × 11
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 135
|
ICMarkets-Live06
|0.53 × 276
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.63 × 41
|
Monex-Server2
|0.66 × 47
|
ICMarkets-Live09
|0.68 × 124
|
OrtegaCapital-Server
|0.68 × 242
|
AxiTrader-US07-Live
|0.70 × 109
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.74 × 187
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 16
