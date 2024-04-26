SegnaliSezioni
Leonardo Mario Garbarino

The 10 pips day account

Leonardo Mario Garbarino
0 recensioni
76 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -23%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 271
Profit Trade:
1 843 (81.15%)
Loss Trade:
428 (18.85%)
Best Trade:
218.93 EUR
Worst Trade:
-413.84 EUR
Profitto lordo:
5 542.76 EUR (233 995 pips)
Perdita lorda:
-6 021.24 EUR (254 908 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (70.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
281.24 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
197.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
1 055 (46.46%)
Short Trade:
1 216 (53.54%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.21 EUR
Profitto medio:
3.01 EUR
Perdita media:
-14.07 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-992.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-992.26 EUR (14)
Crescita mensile:
-53.92%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
519.32 EUR
Massimale:
1 308.86 EUR (62.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.93% (1 308.86 EUR)
Per equità:
80.61% (1 133.52 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 336
EURUSD 311
USDCAD 277
AUDCAD 267
NZDCAD 256
CHFJPY 231
EURGBP 209
CADCHF 105
NZDUSD 95
AUDNZD 82
EURCAD 63
XAUUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 326
EURUSD -41
USDCAD -9
AUDCAD 200
NZDCAD 222
CHFJPY -87
EURGBP 195
CADCHF -353
NZDUSD -210
AUDNZD -40
EURCAD -343
XAUUSD -405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 3.8K
USDCAD 6.8K
AUDCAD 11K
NZDCAD 10K
CHFJPY -20K
EURGBP 4.4K
CADCHF -6.7K
NZDUSD -5.9K
AUDNZD -1.4K
EURCAD -14K
XAUUSD -18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +218.93 EUR
Worst Trade: -414 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +70.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -992.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GerchikCo-Live
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.23 × 13
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.30 × 145
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
CFHMarkets-Live1
0.41 × 75
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.45 × 11
RoboForex-ECN-2
0.48 × 135
ICMarkets-Live06
0.53 × 276
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.66 × 47
ICMarkets-Live09
0.68 × 124
OrtegaCapital-Server
0.68 × 242
AxiTrader-US07-Live
0.70 × 109
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.74 × 187
FusionMarkets-Live
0.75 × 16
193 più
10 pip al giorno 

operazione piccole , giornaliere

l'ultimo pip per gli altri ...

2025.09.29 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 468 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 18:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
