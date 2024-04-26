Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GerchikCo-Live 0.00 × 2 OneTrade-Real 0.00 × 4 Tickmill-Live05 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 5 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 9 Pepperstone-Edge11 0.23 × 13 AxiTrader-US06-Live 0.29 × 7 ICMarkets-Live07 0.30 × 145 EGlobal-Cent5 0.38 × 78 CFHMarkets-Live1 0.41 × 75 ICMarketsSC-Live05 0.43 × 7 ATCBrokers-Live 1 0.45 × 11 RoboForex-ECN-2 0.48 × 135 ICMarkets-Live06 0.53 × 276 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 AtlanticPearl-Live 1 0.63 × 41 Monex-Server2 0.66 × 47 ICMarkets-Live09 0.68 × 124 OrtegaCapital-Server 0.68 × 242 AxiTrader-US07-Live 0.70 × 109 ICMarkets-Live14 0.70 × 10 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.74 × 187 FusionMarkets-Live 0.75 × 16 193 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou