SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / The 10 pips day account
Leonardo Mario Garbarino

The 10 pips day account

Leonardo Mario Garbarino
0 avis
76 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 -23%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 271
Bénéfice trades:
1 843 (81.15%)
Perte trades:
428 (18.85%)
Meilleure transaction:
218.93 EUR
Pire transaction:
-413.84 EUR
Bénéfice brut:
5 542.76 EUR (233 995 pips)
Perte brute:
-6 021.24 EUR (254 908 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (70.96 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
281.24 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
197.60%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
1 055 (46.46%)
Courts trades:
1 216 (53.54%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.21 EUR
Bénéfice moyen:
3.01 EUR
Perte moyenne:
-14.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-992.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-992.26 EUR (14)
Croissance mensuelle:
-53.92%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
519.32 EUR
Maximal:
1 308.86 EUR (62.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.93% (1 308.86 EUR)
Par fonds propres:
80.61% (1 133.52 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 336
EURUSD 311
USDCAD 277
AUDCAD 267
NZDCAD 256
CHFJPY 231
EURGBP 209
CADCHF 105
NZDUSD 95
AUDNZD 82
EURCAD 63
XAUUSD 39
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 326
EURUSD -41
USDCAD -9
AUDCAD 200
NZDCAD 222
CHFJPY -87
EURGBP 195
CADCHF -353
NZDUSD -210
AUDNZD -40
EURCAD -343
XAUUSD -405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 10K
EURUSD 3.8K
USDCAD 6.8K
AUDCAD 11K
NZDCAD 10K
CHFJPY -20K
EURGBP 4.4K
CADCHF -6.7K
NZDUSD -5.9K
AUDNZD -1.4K
EURCAD -14K
XAUUSD -18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +218.93 EUR
Pire transaction: -414 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +70.96 EUR
Perte consécutive maximale: -992.26 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GerchikCo-Live
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
Pepperstone-Edge11
0.23 × 13
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.30 × 145
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
CFHMarkets-Live1
0.41 × 75
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 7
ATCBrokers-Live 1
0.45 × 11
RoboForex-ECN-2
0.48 × 135
ICMarkets-Live06
0.53 × 276
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
AtlanticPearl-Live 1
0.63 × 41
Monex-Server2
0.66 × 47
ICMarkets-Live09
0.68 × 124
OrtegaCapital-Server
0.68 × 242
AxiTrader-US07-Live
0.70 × 109
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.74 × 187
FusionMarkets-Live
0.75 × 16
193 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

10 pips day

short and simply


Aucun avis
2025.09.29 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 468 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 18:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire