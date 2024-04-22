- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
798
Kârla kapanan işlemler:
655 (82.08%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (17.92%)
En iyi işlem:
15.37 USD
En kötü işlem:
-8.61 USD
Brüt kâr:
1 024.35 USD (91 703 pips)
Brüt zarar:
-761.12 USD (72 070 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (68.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.91 USD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.94%
Maks. mevduat yükü:
12.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
494 (61.90%)
Satış işlemleri:
304 (38.10%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-5.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-83.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.76 USD (18)
Aylık büyüme:
14.88%
Yıllık tahmin:
180.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.94 USD
Maksimum:
92.70 USD (20.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.13% (91.44 USD)
Varlığa göre:
9.68% (41.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|798
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|263
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.37 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +68.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 777 USD
133%
0
0
USD
USD
313
USD
USD
83
100%
798
82%
1%
1.34
0.33
USD
USD
20%
1:500