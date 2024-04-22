SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AURUM
Anton Kondratev

AURUM

Anton Kondratev
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 777 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 133%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
798
Kârla kapanan işlemler:
655 (82.08%)
Zararla kapanan işlemler:
143 (17.92%)
En iyi işlem:
15.37 USD
En kötü işlem:
-8.61 USD
Brüt kâr:
1 024.35 USD (91 703 pips)
Brüt zarar:
-761.12 USD (72 070 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (68.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
134.91 USD (13)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
0.94%
Maks. mevduat yükü:
12.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
494 (61.90%)
Satış işlemleri:
304 (38.10%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-5.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-83.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.76 USD (18)
Aylık büyüme:
14.88%
Yıllık tahmin:
180.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.94 USD
Maksimum:
92.70 USD (20.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.13% (91.44 USD)
Varlığa göre:
9.68% (41.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 798
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 263
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.37 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +68.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.25 17:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.25 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.23 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.22 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.26 16:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.20 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.02 19:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.06.21 16:30
High risk of negative slippage when copying deals
2024.05.10 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.26 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.22 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
