Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 ICMarketsSC-MT5 1.07 × 3415 Exness-MT5Real8 1.28 × 451 CapitalPointTrading-MT5-4 1.43 × 28 ICMarketsAU-Live 1.66 × 135 Exness-MT5Real7 1.71 × 76 BlueberryMarkets-Live 1.74 × 217 Exness-MT5Real9 1.79 × 39 FXPIG-Server 1.87 × 47 ThreeTrader-Live 2.00 × 1 Exness-MT5Real17 2.06 × 17 Exness-MT5Real15 2.37 × 877 86 plus...