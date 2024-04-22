SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AURUM
Anton Kondratev

AURUM

Anton Kondratev
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 777 USD par mois
croissance depuis 2024 130%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
795
Bénéfice trades:
652 (82.01%)
Perte trades:
143 (17.99%)
Meilleure transaction:
15.37 USD
Pire transaction:
-8.61 USD
Bénéfice brut:
1 019.77 USD (91 234 pips)
Perte brute:
-761.00 USD (72 070 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (68.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
134.91 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
0.94%
Charge de dépôt maximale:
12.83%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
2.79
Longs trades:
491 (61.76%)
Courts trades:
304 (38.24%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.33 USD
Bénéfice moyen:
1.56 USD
Perte moyenne:
-5.32 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-83.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-83.76 USD (18)
Croissance mensuelle:
13.25%
Prévision annuelle:
160.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.94 USD
Maximal:
92.70 USD (20.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.13% (91.44 USD)
Par fonds propres:
9.68% (41.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 795
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 259
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.37 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +68.50 USD
Perte consécutive maximale: -83.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Aucun avis
2025.09.02 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.22 16:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.25 17:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.25 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.23 16:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.10.22 16:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.26 16:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.20 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.02 19:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.06.21 16:30
High risk of negative slippage when copying deals
2024.05.10 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.26 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.04.22 18:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AURUM
777 USD par mois
130%
0
0
USD
309
USD
82
100%
795
82%
1%
1.34
0.33
USD
20%
1:500
