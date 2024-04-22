- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
798
Profit Trade:
655 (82.08%)
Loss Trade:
143 (17.92%)
Best Trade:
15.37 USD
Worst Trade:
-8.61 USD
Profitto lordo:
1 024.35 USD (91 703 pips)
Perdita lorda:
-761.12 USD (72 070 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (68.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.91 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
0.94%
Massimo carico di deposito:
12.83%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
494 (61.90%)
Short Trade:
304 (38.10%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.33 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-5.32 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-83.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.76 USD (18)
Crescita mensile:
14.88%
Previsione annuale:
180.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.94 USD
Massimale:
92.70 USD (20.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.13% (91.44 USD)
Per equità:
9.68% (41.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|798
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|263
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.37 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +68.50 USD
Massima perdita consecutiva: -83.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
