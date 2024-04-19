Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 16 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.45 × 199 ICMarketsSC-Live26 0.49 × 89 ICMarkets-Live03 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.70 × 1585 ICMarkets-Live12 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live10 1.01 × 186 ICMarketsSC-Live20 1.03 × 216 Tickmill-Live04 1.24 × 119 ICMarketsSC-Live06 1.25 × 63 Exness-Real9 1.58 × 19 HFMarketsSV-Live Server 6 1.69 × 153 ICMarketsSC-Live07 1.81 × 115 ICMarketsSC-Live11 2.00 × 12 LMAXNZ2-LIVE 2.13 × 8 Exness-Real 2.48 × 145 ForexChief-DirectFX 3.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 3.81 × 68 ICMarketsSC-Live12 4.65 × 85 RSGFinance-Live 4.67 × 21 Weltrade-Live 4.72 × 352 9 daha fazla...