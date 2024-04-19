SinyallerBölümler
Hong Xing Liang

Redbull007

Hong Xing Liang
0 inceleme
Güvenilirlik
148 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 711%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 728
Kârla kapanan işlemler:
9 068 (71.24%)
Zararla kapanan işlemler:
3 660 (28.76%)
En iyi işlem:
4 302.31 USD
En kötü işlem:
-1 986.91 USD
Brüt kâr:
129 022.46 USD (1 024 769 pips)
Brüt zarar:
-79 728.47 USD (847 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (143.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 477.61 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
6 229 (48.94%)
Satış işlemleri:
6 499 (51.06%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.87 USD
Ortalama kâr:
14.23 USD
Ortalama zarar:
-21.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-22 820.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 820.23 USD (35)
Aylık büyüme:
5.03%
Yıllık tahmin:
61.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.48 USD
Maksimum:
22 820.23 USD (45.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.38% (22 820.23 USD)
Varlığa göre:
90.28% (36 674.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 12708
USDCNH 11
USDJPY 4
XTIUSD 3
EURUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 44K
USDCNH 5K
USDJPY 286
XTIUSD 388
EURUSD -160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 156K
USDCNH 21K
USDJPY 410
XTIUSD 387
EURUSD -153
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 302.31 USD
En kötü işlem: -1 987 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +143.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 820.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.45 × 199
ICMarketsSC-Live26
0.49 × 89
ICMarkets-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.70 × 1585
ICMarkets-Live12
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live10
1.01 × 186
ICMarketsSC-Live20
1.03 × 216
Tickmill-Live04
1.24 × 119
ICMarketsSC-Live06
1.25 × 63
Exness-Real9
1.58 × 19
HFMarketsSV-Live Server 6
1.69 × 153
ICMarketsSC-Live07
1.81 × 115
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 12
LMAXNZ2-LIVE
2.13 × 8
Exness-Real
2.48 × 145
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
3.81 × 68
ICMarketsSC-Live12
4.65 × 85
RSGFinance-Live
4.67 × 21
Weltrade-Live
4.72 × 352
9 daha fazla...
24-hour EA+Human intervention risk control, two-way conservative strategy, monthly target income of more than 20%, almost no risk. Australia and Canada are resource exporting countries and have not been affected by the war. The currency trend is stable.
Recommended leverage: 1:400+
Minimum deposit of more than $2000
This strategy has been running for more than 10 years and has experienced great financial turmoil such as Brexit and the new coronavirus epidemic, and has never liquidated positions. It is a reliable and safe strategy. Trading positions start at 0.01. We recommend that you use an ECN account or a low spread account.
İnceleme yok
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 18:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 01:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 21:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 08:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.29 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
