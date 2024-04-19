- Büyüme
İşlemler:
12 728
Kârla kapanan işlemler:
9 068 (71.24%)
Zararla kapanan işlemler:
3 660 (28.76%)
En iyi işlem:
4 302.31 USD
En kötü işlem:
-1 986.91 USD
Brüt kâr:
129 022.46 USD (1 024 769 pips)
Brüt zarar:
-79 728.47 USD (847 844 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (143.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 477.61 USD (18)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.80%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.16
Alış işlemleri:
6 229 (48.94%)
Satış işlemleri:
6 499 (51.06%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.87 USD
Ortalama kâr:
14.23 USD
Ortalama zarar:
-21.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-22 820.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 820.23 USD (35)
Aylık büyüme:
5.03%
Yıllık tahmin:
61.87%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.48 USD
Maksimum:
22 820.23 USD (45.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.38% (22 820.23 USD)
Varlığa göre:
90.28% (36 674.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12708
|USDCNH
|11
|USDJPY
|4
|XTIUSD
|3
|EURUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|44K
|USDCNH
|5K
|USDJPY
|286
|XTIUSD
|388
|EURUSD
|-160
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|156K
|USDCNH
|21K
|USDJPY
|410
|XTIUSD
|387
|EURUSD
|-153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 302.31 USD
En kötü işlem: -1 987 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +143.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 820.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.45 × 199
|
ICMarketsSC-Live26
|0.49 × 89
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.70 × 1585
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|1.01 × 186
|
ICMarketsSC-Live20
|1.03 × 216
|
Tickmill-Live04
|1.24 × 119
|
ICMarketsSC-Live06
|1.25 × 63
|
Exness-Real9
|1.58 × 19
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|1.69 × 153
|
ICMarketsSC-Live07
|1.81 × 115
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 12
|
LMAXNZ2-LIVE
|2.13 × 8
|
Exness-Real
|2.48 × 145
|
ForexChief-DirectFX
|3.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|3.81 × 68
|
ICMarketsSC-Live12
|4.65 × 85
|
RSGFinance-Live
|4.67 × 21
|
Weltrade-Live
|4.72 × 352
24-hour EA+Human intervention risk control, two-way conservative strategy, monthly target income of more than 20%, almost no risk. Australia and Canada are resource exporting countries and have not been affected by the war. The currency trend is stable.
Recommended leverage: 1:400+
Minimum deposit of more than $2000
This strategy has been running for more than 10 years and has experienced great financial turmoil such as Brexit and the new coronavirus epidemic, and has never liquidated positions. It is a reliable and safe strategy. Trading positions start at 0.01. We recommend that you use an ECN account or a low spread account.
Recommended leverage: 1:400+
Minimum deposit of more than $2000
This strategy has been running for more than 10 years and has experienced great financial turmoil such as Brexit and the new coronavirus epidemic, and has never liquidated positions. It is a reliable and safe strategy. Trading positions start at 0.01. We recommend that you use an ECN account or a low spread account.
