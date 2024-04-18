- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38 638
Kârla kapanan işlemler:
20 502 (53.06%)
Zararla kapanan işlemler:
18 136 (46.94%)
En iyi işlem:
101.28 USD
En kötü işlem:
-21.46 USD
Brüt kâr:
56 805.26 USD (2 194 015 pips)
Brüt zarar:
-51 865.53 USD (1 879 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (216.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
301.32 USD (49)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
10.45%
Maks. mevduat yükü:
10.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
6.03
Alış işlemleri:
24 562 (63.57%)
Satış işlemleri:
14 076 (36.43%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-4.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.84 USD (7)
Aylık büyüme:
5.50%
Yıllık tahmin:
66.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.20 USD
Maksimum:
819.86 USD (34.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.54% (52.81 USD)
Varlığa göre:
2.38% (50.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38638
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|315K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +101.28 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +216.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 152
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|1.73 × 11
|
FPMarketsSC-Live4
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.22 × 9
|
Exness-Real2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|6.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|6.06 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|6.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live18
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|9.33 × 9
|
ICMarketsEU-Live28
|9.59 × 2081
|
RoboForex-ProCent-6
|10.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|10.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|10.11 × 165
|
ICMarketsSC-Live09
|10.75 × 28
|
FortunePrimeGlobal-Live
|11.00 × 1
|
Exness-Real
|12.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live4
|13.22 × 1022
100美金起跟！欢迎合作！
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
411%
1
5.9K
USD
USD
5K
USD
USD
102
100%
38 638
53%
10%
1.09
0.13
USD
USD
50%
1:500