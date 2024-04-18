SinyallerBölümler
Mingji Shao

Gold100

Mingji Shao
0 inceleme
Güvenilirlik
102 hafta
1 / 5.9K USD
büyüme başlangıcı: 2023 411%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38 638
Kârla kapanan işlemler:
20 502 (53.06%)
Zararla kapanan işlemler:
18 136 (46.94%)
En iyi işlem:
101.28 USD
En kötü işlem:
-21.46 USD
Brüt kâr:
56 805.26 USD (2 194 015 pips)
Brüt zarar:
-51 865.53 USD (1 879 372 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (216.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
301.32 USD (49)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
10.45%
Maks. mevduat yükü:
10.34%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
6.03
Alış işlemleri:
24 562 (63.57%)
Satış işlemleri:
14 076 (36.43%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-4.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.84 USD (7)
Aylık büyüme:
5.50%
Yıllık tahmin:
66.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.20 USD
Maksimum:
819.86 USD (34.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.54% (52.81 USD)
Varlığa göre:
2.38% (50.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38638
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 315K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.28 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +216.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 152
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
DooPrime-Live 4
1.73 × 11
FPMarketsSC-Live4
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.22 × 9
Exness-Real2
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
6.03 × 60
FusionMarkets-Live
6.06 × 17
Pepperstone-Demo01
6.44 × 9
ICMarketsSC-Live32
7.42 × 26
ICMarketsSC-Live18
8.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
9.33 × 9
ICMarketsEU-Live28
9.59 × 2081
RoboForex-ProCent-6
10.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
10.00 × 1
FxPro.com-Real08
10.11 × 165
ICMarketsSC-Live09
10.75 × 28
FortunePrimeGlobal-Live
11.00 × 1
Exness-Real
12.50 × 2
STARTRADERINTL-Live4
13.22 × 1022
100美金起跟！欢迎合作！
İnceleme yok
2025.10.23 22:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold100
Ayda 30 USD
411%
1
5.9K
USD
5K
USD
102
100%
38 638
53%
10%
1.09
0.13
USD
50%
1:500
Kopyala

