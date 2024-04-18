SignauxSections
Mingji Shao

Gold100

Mingji Shao
0 avis
Fiabilité
102 semaines
1 / 5.9K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 411%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38 638
Bénéfice trades:
20 502 (53.06%)
Perte trades:
18 136 (46.94%)
Meilleure transaction:
101.28 USD
Pire transaction:
-21.46 USD
Bénéfice brut:
56 805.26 USD (2 194 015 pips)
Perte brute:
-51 865.53 USD (1 879 372 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (216.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
301.32 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
10.45%
Charge de dépôt maximale:
10.34%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
6.03
Longs trades:
24 562 (63.57%)
Courts trades:
14 076 (36.43%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
2.77 USD
Perte moyenne:
-2.86 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-4.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-140.84 USD (7)
Croissance mensuelle:
5.50%
Prévision annuelle:
66.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.20 USD
Maximal:
819.86 USD (34.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.54% (52.81 USD)
Par fonds propres:
2.38% (50.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 38638
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 315K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.28 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +216.15 USD
Perte consécutive maximale: -4.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 152
RoboForex-ECN-2
1.00 × 1
DooPrime-Live 4
1.73 × 11
FPMarketsSC-Live4
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.22 × 9
Exness-Real2
6.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
6.03 × 60
FusionMarkets-Live
6.06 × 17
Pepperstone-Demo01
6.44 × 9
ICMarketsSC-Live32
7.42 × 26
ICMarketsSC-Live18
8.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
9.33 × 9
ICMarketsEU-Live28
9.59 × 2081
RoboForex-ProCent-6
10.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
10.00 × 1
FxPro.com-Real08
10.11 × 165
ICMarketsSC-Live09
10.75 × 28
FortunePrimeGlobal-Live
11.00 × 1
Exness-Real
12.50 × 2
STARTRADERINTL-Live4
13.22 × 1022
5 plus...
100美金起跟！欢迎合作！
Aucun avis
2025.10.23 22:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 06:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 13:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 07:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 15:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 13:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 07:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.