Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ECMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.93 × 152 RoboForex-ECN-2 1.00 × 1 DooPrime-Live 4 1.73 × 11 FPMarketsSC-Live4 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 2.22 × 9 Exness-Real2 6.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 6.03 × 60 FusionMarkets-Live 6.06 × 17 Pepperstone-Demo01 6.44 × 9 ICMarketsSC-Live32 7.42 × 26 ICMarketsSC-Live18 8.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 9.33 × 9 ICMarketsEU-Live28 9.59 × 2081 RoboForex-ProCent-6 10.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live6 10.00 × 1 FxPro.com-Real08 10.11 × 165 ICMarketsSC-Live09 10.75 × 28 FortunePrimeGlobal-Live 11.00 × 1 Exness-Real 12.50 × 2 STARTRADERINTL-Live4 13.22 × 1022 5 plus...