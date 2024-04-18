SegnaliSezioni
Gold100
Mingji Shao

Gold100

Mingji Shao
0 recensioni
Affidabilità
102 settimane
1 / 5.9K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 411%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38 638
Profit Trade:
20 502 (53.06%)
Loss Trade:
18 136 (46.94%)
Best Trade:
101.28 USD
Worst Trade:
-21.46 USD
Profitto lordo:
56 805.26 USD (2 194 015 pips)
Perdita lorda:
-51 865.53 USD (1 879 372 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (216.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
301.32 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
10.45%
Massimo carico di deposito:
10.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
6.03
Long Trade:
24 562 (63.57%)
Short Trade:
14 076 (36.43%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.84 USD (7)
Crescita mensile:
5.50%
Previsione annuale:
66.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.20 USD
Massimale:
819.86 USD (34.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.54% (52.81 USD)
Per equità:
2.38% (50.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38638
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 315K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.28 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +216.15 USD
Massima perdita consecutiva: -4.46 USD

100美金起跟！欢迎合作！
Non ci sono recensioni
