- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
- Equità
- Drawdown
Trade:
38 638
Profit Trade:
20 502 (53.06%)
Loss Trade:
18 136 (46.94%)
Best Trade:
101.28 USD
Worst Trade:
-21.46 USD
Profitto lordo:
56 805.26 USD (2 194 015 pips)
Perdita lorda:
-51 865.53 USD (1 879 372 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (216.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
301.32 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
10.45%
Massimo carico di deposito:
10.34%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
6.03
Long Trade:
24 562 (63.57%)
Short Trade:
14 076 (36.43%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
2.77 USD
Perdita media:
-2.86 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-140.84 USD (7)
Crescita mensile:
5.50%
Previsione annuale:
66.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.20 USD
Massimale:
819.86 USD (34.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.54% (52.81 USD)
Per equità:
2.38% (50.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38638
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|315K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.28 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +216.15 USD
Massima perdita consecutiva: -4.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 152
|
RoboForex-ECN-2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 4
|1.73 × 11
|
FPMarketsSC-Live4
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.22 × 9
|
Exness-Real2
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|6.03 × 60
|
FusionMarkets-Live
|6.06 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|6.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live32
|7.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live18
|8.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|9.33 × 9
|
ICMarketsEU-Live28
|9.59 × 2081
|
RoboForex-ProCent-6
|10.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|10.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|10.11 × 165
|
ICMarketsSC-Live09
|10.75 × 28
|
FortunePrimeGlobal-Live
|11.00 × 1
|
Exness-Real
|12.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live4
|13.22 × 1022
100美金起跟！欢迎合作！
Non ci sono recensioni
