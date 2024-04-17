- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 888
Kârla kapanan işlemler:
2 218 (76.80%)
Zararla kapanan işlemler:
670 (23.20%)
En iyi işlem:
80.43 USD
En kötü işlem:
-17.46 USD
Brüt kâr:
1 008.08 USD (288 388 pips)
Brüt zarar:
-660.03 USD (268 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (7.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.03 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
90.45%
Maks. mevduat yükü:
21.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
1 405 (48.65%)
Satış işlemleri:
1 483 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-80.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.25 USD (10)
Aylık büyüme:
1.40%
Yıllık tahmin:
18.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.88 USD
Maksimum:
80.25 USD (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.28% (44.99 USD)
Varlığa göre:
31.15% (123.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|946
|EURUSDm#
|773
|AUDCADm#
|678
|AUDNZDm#
|491
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm#
|129
|EURUSDm#
|105
|AUDCADm#
|73
|AUDNZDm#
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm#
|-4.2K
|EURUSDm#
|30K
|AUDCADm#
|18K
|AUDNZDm#
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.43 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +7.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
