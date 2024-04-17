SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Eternal Engine Low
Wei Tu

Eternal Engine Low

Wei Tu
0 inceleme
Güvenilirlik
118 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 159%
XMGlobal-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 888
Kârla kapanan işlemler:
2 218 (76.80%)
Zararla kapanan işlemler:
670 (23.20%)
En iyi işlem:
80.43 USD
En kötü işlem:
-17.46 USD
Brüt kâr:
1 008.08 USD (288 388 pips)
Brüt zarar:
-660.03 USD (268 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (7.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
81.03 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
90.45%
Maks. mevduat yükü:
21.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.34
Alış işlemleri:
1 405 (48.65%)
Satış işlemleri:
1 483 (51.35%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-0.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-80.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.25 USD (10)
Aylık büyüme:
1.40%
Yıllık tahmin:
18.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.88 USD
Maksimum:
80.25 USD (6.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.28% (44.99 USD)
Varlığa göre:
31.15% (123.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm# 946
EURUSDm# 773
AUDCADm# 678
AUDNZDm# 491
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm# 129
EURUSDm# 105
AUDCADm# 73
AUDNZDm# 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm# -4.2K
EURUSDm# 30K
AUDCADm# 18K
AUDNZDm# -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.43 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +7.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
