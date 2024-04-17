- Crescita
Trade:
2 888
Profit Trade:
2 218 (76.80%)
Loss Trade:
670 (23.20%)
Best Trade:
80.43 USD
Worst Trade:
-17.46 USD
Profitto lordo:
1 008.08 USD (288 388 pips)
Perdita lorda:
-660.03 USD (268 566 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (7.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.03 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
90.45%
Massimo carico di deposito:
21.02%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
1 405 (48.65%)
Short Trade:
1 483 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-80.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.25 USD (10)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
18.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.88 USD
Massimale:
80.25 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.28% (44.99 USD)
Per equità:
31.15% (123.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm#
|946
|EURUSDm#
|773
|AUDCADm#
|678
|AUDNZDm#
|491
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm#
|129
|EURUSDm#
|105
|AUDCADm#
|73
|AUDNZDm#
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm#
|-4.2K
|EURUSDm#
|30K
|AUDCADm#
|18K
|AUDNZDm#
|-24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.43 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +7.86 USD
Massima perdita consecutiva: -80.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
