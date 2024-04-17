SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Eternal Engine Low
Wei Tu

Eternal Engine Low

Wei Tu
0 recensioni
Affidabilità
118 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 159%
XMGlobal-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 888
Profit Trade:
2 218 (76.80%)
Loss Trade:
670 (23.20%)
Best Trade:
80.43 USD
Worst Trade:
-17.46 USD
Profitto lordo:
1 008.08 USD (288 388 pips)
Perdita lorda:
-660.03 USD (268 566 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (7.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
81.03 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
90.45%
Massimo carico di deposito:
21.02%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.34
Long Trade:
1 405 (48.65%)
Short Trade:
1 483 (51.35%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.12 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-0.99 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-80.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.25 USD (10)
Crescita mensile:
1.47%
Previsione annuale:
18.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.88 USD
Massimale:
80.25 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.28% (44.99 USD)
Per equità:
31.15% (123.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm# 946
EURUSDm# 773
AUDCADm# 678
AUDNZDm# 491
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm# 129
EURUSDm# 105
AUDCADm# 73
AUDNZDm# 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm# -4.2K
EURUSDm# 30K
AUDCADm# 18K
AUDNZDm# -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.43 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +7.86 USD
Massima perdita consecutiva: -80.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 10:45
No swaps are charged on the signal account
