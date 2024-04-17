SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Eternal Engine Low
Wei Tu

Eternal Engine Low

Wei Tu
0 avis
Fiabilité
118 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 159%
XMGlobal-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 888
Bénéfice trades:
2 218 (76.80%)
Perte trades:
670 (23.20%)
Meilleure transaction:
80.43 USD
Pire transaction:
-17.46 USD
Bénéfice brut:
1 008.08 USD (288 388 pips)
Perte brute:
-660.03 USD (268 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (7.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
81.03 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
90.45%
Charge de dépôt maximale:
21.02%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.34
Longs trades:
1 405 (48.65%)
Courts trades:
1 483 (51.35%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-0.99 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-80.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-80.25 USD (10)
Croissance mensuelle:
1.52%
Prévision annuelle:
18.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.88 USD
Maximal:
80.25 USD (6.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.28% (44.99 USD)
Par fonds propres:
31.15% (123.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDm# 946
EURUSDm# 773
AUDCADm# 678
AUDNZDm# 491
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDm# 129
EURUSDm# 105
AUDCADm# 73
AUDNZDm# 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDm# -4.2K
EURUSDm# 30K
AUDCADm# 18K
AUDNZDm# -24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +80.43 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +7.86 USD
Perte consécutive maximale: -80.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 02:31
2025.09.23 13:08
2025.09.23 13:08
2025.09.15 10:45
2025.09.09 11:21
2025.09.09 11:21
2025.08.29 09:02
2025.08.04 11:45
2025.08.04 11:45
2025.07.09 10:57
2025.04.03 10:12
2025.04.03 10:12
2025.03.28 19:27
2025.03.26 12:37
2025.03.26 12:37
2025.03.10 20:21
2025.03.05 12:02
2025.03.05 12:02
2025.02.27 17:17
2025.02.18 13:03
