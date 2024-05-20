SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LiyanxiongGrid
Yan Xiong Xue

LiyanxiongGrid

Yan Xiong Xue
1 inceleme
Güvenilirlik
256 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 230%
ICMarketsSC-Live07
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 960
Kârla kapanan işlemler:
3 642 (91.96%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (8.03%)
En iyi işlem:
3 315.93 USD
En kötü işlem:
-3 742.09 USD
Brüt kâr:
78 348.77 USD (9 119 389 pips)
Brüt zarar:
-28 054.34 USD (3 159 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
395 (3 678.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 358.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
97.09%
Maks. mevduat yükü:
4.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
7.55
Alış işlemleri:
3 304 (83.43%)
Satış işlemleri:
656 (16.57%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
12.70 USD
Ortalama kâr:
21.51 USD
Ortalama zarar:
-88.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 414.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 659.30 USD (15)
Aylık büyüme:
1.01%
Yıllık tahmin:
12.87%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 659.30 USD (7.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.14% (6 659.30 USD)
Varlığa göre:
36.88% (17 098.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 598
HK50 398
GBPCAD 383
XAUUSD 330
CADCHF 285
GBPUSD 241
XTIUSD 196
GBPCHF 169
NZDCAD 157
USTEC 154
CHINA50 135
AUDNZD 134
AUDCHF 134
NZDCHF 108
EURUSD 104
AUDCAD 98
CHINAH 85
EURCAD 60
US30 42
AUDUSD 39
NZDUSD 39
EURGBP 36
SUMMARY 15
USDJPY 14
USDCAD 2
EURNZD 2
EURCHF 1
UK100 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 2.1K
HK50 1.2K
GBPCAD 1.2K
XAUUSD -3.4K
CADCHF 821
GBPUSD 743
XTIUSD 6.1K
GBPCHF 1.2K
NZDCAD 374
USTEC 17K
CHINA50 2.3K
AUDNZD 327
AUDCHF 566
NZDCHF 356
EURUSD 346
AUDCAD 373
CHINAH 293
EURCAD 210
US30 3.8K
AUDUSD 141
NZDUSD 136
EURGBP 81
SUMMARY 14K
USDJPY 118
USDCAD 10
EURNZD 6
EURCHF 2
UK100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 82K
HK50 3M
GBPCAD 85K
XAUUSD -153K
CADCHF 27K
GBPUSD 40K
XTIUSD 14K
GBPCHF 39K
NZDCAD 19K
USTEC 1.8M
CHINA50 766K
AUDNZD 22K
AUDCHF 19K
NZDCHF 9.1K
EURUSD 20K
AUDCAD 16K
CHINAH 309K
EURCAD 15K
US30 375K
AUDUSD 7.2K
NZDUSD 6.4K
EURGBP 3.3K
SUMMARY 0
USDJPY 8.7K
USDCAD 436
EURNZD 341
EURCHF 95
UK100 600
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 315.93 USD
En kötü işlem: -3 742 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 678.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 414.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarkets-Live17
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.27 × 11
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 813
ICMarkets-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 8187
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 606
ICMarkets-Live03
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 315
Exness-Real9
1.32 × 84
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
HFMarketsSV-Live Server 6
1.44 × 453
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 656
ICMarketsSC-Live11
1.69 × 3194
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
Pepperstone-Edge05
2.00 × 2
Tickmill-Live04
2.10 × 181
ICMarketsSC-Live20
2.24 × 610
30 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol


GIRD


XAUUSD，XTIUSD，US30，China50，HK50，USDCHF,CADCHF


Account funds less than 40000, please do not follow the signal

Ortalama derecelendirme:
KARIM BENCHEKROUN
35
KARIM BENCHEKROUN 2024.05.20 10:33  (2024.05.20 10:34 değiştirildi) 
 

Don't use SL and TP is very far, i lost 40$

2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 00:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 02:45
No swaps are charged
2025.07.08 02:45
No swaps are charged
2025.07.03 22:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 21:18
No swaps are charged
2025.06.10 21:18
No swaps are charged
2025.06.10 11:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 16:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LiyanxiongGrid
Ayda 30 USD
230%
0
0
USD
45K
USD
256
8%
3 960
91%
97%
2.79
12.70
USD
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.