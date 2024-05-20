- Büyüme
İşlemler:
3 960
Kârla kapanan işlemler:
3 642 (91.96%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (8.03%)
En iyi işlem:
3 315.93 USD
En kötü işlem:
-3 742.09 USD
Brüt kâr:
78 348.77 USD (9 119 389 pips)
Brüt zarar:
-28 054.34 USD (3 159 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
395 (3 678.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 358.00 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
97.09%
Maks. mevduat yükü:
4.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
7.55
Alış işlemleri:
3 304 (83.43%)
Satış işlemleri:
656 (16.57%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
12.70 USD
Ortalama kâr:
21.51 USD
Ortalama zarar:
-88.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-1 414.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 659.30 USD (15)
Aylık büyüme:
1.01%
Yıllık tahmin:
12.87%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 659.30 USD (7.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.14% (6 659.30 USD)
Varlığa göre:
36.88% (17 098.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|598
|HK50
|398
|GBPCAD
|383
|XAUUSD
|330
|CADCHF
|285
|GBPUSD
|241
|XTIUSD
|196
|GBPCHF
|169
|NZDCAD
|157
|USTEC
|154
|CHINA50
|135
|AUDNZD
|134
|AUDCHF
|134
|NZDCHF
|108
|EURUSD
|104
|AUDCAD
|98
|CHINAH
|85
|EURCAD
|60
|US30
|42
|AUDUSD
|39
|NZDUSD
|39
|EURGBP
|36
|SUMMARY
|15
|USDJPY
|14
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|EURCHF
|1
|UK100
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|2.1K
|HK50
|1.2K
|GBPCAD
|1.2K
|XAUUSD
|-3.4K
|CADCHF
|821
|GBPUSD
|743
|XTIUSD
|6.1K
|GBPCHF
|1.2K
|NZDCAD
|374
|USTEC
|17K
|CHINA50
|2.3K
|AUDNZD
|327
|AUDCHF
|566
|NZDCHF
|356
|EURUSD
|346
|AUDCAD
|373
|CHINAH
|293
|EURCAD
|210
|US30
|3.8K
|AUDUSD
|141
|NZDUSD
|136
|EURGBP
|81
|SUMMARY
|14K
|USDJPY
|118
|USDCAD
|10
|EURNZD
|6
|EURCHF
|2
|UK100
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|82K
|HK50
|3M
|GBPCAD
|85K
|XAUUSD
|-153K
|CADCHF
|27K
|GBPUSD
|40K
|XTIUSD
|14K
|GBPCHF
|39K
|NZDCAD
|19K
|USTEC
|1.8M
|CHINA50
|766K
|AUDNZD
|22K
|AUDCHF
|19K
|NZDCHF
|9.1K
|EURUSD
|20K
|AUDCAD
|16K
|CHINAH
|309K
|EURCAD
|15K
|US30
|375K
|AUDUSD
|7.2K
|NZDUSD
|6.4K
|EURGBP
|3.3K
|SUMMARY
|0
|USDJPY
|8.7K
|USDCAD
|436
|EURNZD
|341
|EURCHF
|95
|UK100
|600
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 315.93 USD
En kötü işlem: -3 742 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 678.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 414.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.27 × 11
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 813
|
ICMarkets-Live12
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.61 × 8187
|
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 606
|
ICMarkets-Live03
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 315
|
Exness-Real9
|1.32 × 84
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|1.44 × 453
|
FXCM-USDReal03
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 656
|
ICMarketsSC-Live11
|1.69 × 3194
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.77 × 22
|
Pepperstone-Edge05
|2.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|2.10 × 181
|
ICMarketsSC-Live20
|2.24 × 610
Don't use SL and TP is very far, i lost 40$