- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 960
Profit Trade:
3 642 (91.96%)
Loss Trade:
318 (8.03%)
Best Trade:
3 315.93 USD
Worst Trade:
-3 742.09 USD
Profitto lordo:
78 348.77 USD (9 119 389 pips)
Perdita lorda:
-28 054.34 USD (3 159 669 pips)
Vincite massime consecutive:
395 (3 678.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 358.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
97.09%
Massimo carico di deposito:
4.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
7.55
Long Trade:
3 304 (83.43%)
Short Trade:
656 (16.57%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
12.70 USD
Profitto medio:
21.51 USD
Perdita media:
-88.22 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 414.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 659.30 USD (15)
Crescita mensile:
1.06%
Previsione annuale:
12.87%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 659.30 USD (7.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.14% (6 659.30 USD)
Per equità:
36.88% (17 098.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|598
|HK50
|398
|GBPCAD
|383
|XAUUSD
|330
|CADCHF
|285
|GBPUSD
|241
|XTIUSD
|196
|GBPCHF
|169
|NZDCAD
|157
|USTEC
|154
|CHINA50
|135
|AUDNZD
|134
|AUDCHF
|134
|NZDCHF
|108
|EURUSD
|104
|AUDCAD
|98
|CHINAH
|85
|EURCAD
|60
|US30
|42
|AUDUSD
|39
|NZDUSD
|39
|EURGBP
|36
|SUMMARY
|15
|USDJPY
|14
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|EURCHF
|1
|UK100
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|2.1K
|HK50
|1.2K
|GBPCAD
|1.2K
|XAUUSD
|-3.4K
|CADCHF
|821
|GBPUSD
|743
|XTIUSD
|6.1K
|GBPCHF
|1.2K
|NZDCAD
|374
|USTEC
|17K
|CHINA50
|2.3K
|AUDNZD
|327
|AUDCHF
|566
|NZDCHF
|356
|EURUSD
|346
|AUDCAD
|373
|CHINAH
|293
|EURCAD
|210
|US30
|3.8K
|AUDUSD
|141
|NZDUSD
|136
|EURGBP
|81
|SUMMARY
|14K
|USDJPY
|118
|USDCAD
|10
|EURNZD
|6
|EURCHF
|2
|UK100
|6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|82K
|HK50
|3M
|GBPCAD
|85K
|XAUUSD
|-153K
|CADCHF
|27K
|GBPUSD
|40K
|XTIUSD
|14K
|GBPCHF
|39K
|NZDCAD
|19K
|USTEC
|1.8M
|CHINA50
|766K
|AUDNZD
|22K
|AUDCHF
|19K
|NZDCHF
|9.1K
|EURUSD
|20K
|AUDCAD
|16K
|CHINAH
|309K
|EURCAD
|15K
|US30
|375K
|AUDUSD
|7.2K
|NZDUSD
|6.4K
|EURGBP
|3.3K
|SUMMARY
|0
|USDJPY
|8.7K
|USDCAD
|436
|EURNZD
|341
|EURCHF
|95
|UK100
|600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 315.93 USD
Worst Trade: -3 742 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 678.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1 414.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 16
ICMarkets-Live05
|0.20 × 5
ICMarkets-Live17
|0.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
|0.27 × 11
Exness-Real2
|0.33 × 9
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 813
ICMarkets-Live12
|0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
|0.61 × 8187
ICMarketsSC-Live26
|0.75 × 606
ICMarkets-Live03
|0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 315
Exness-Real9
|1.32 × 84
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
HFMarketsSV-Live Server 6
|1.44 × 453
FXCM-USDReal03
|1.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 656
ICMarketsSC-Live11
|1.69 × 3194
LMAXNZ2-LIVE
|1.77 × 22
Pepperstone-Edge05
|2.00 × 2
Tickmill-Live04
|2.10 × 181
ICMarketsSC-Live20
|2.24 × 610
GIRD
XAUUSD，XTIUSD，US30，China50，HK50，USDCHF,CADCHF
Account funds less than 40000, please do not follow the signal
