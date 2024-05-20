SegnaliSezioni
Yan Xiong Xue

LiyanxiongGrid

Yan Xiong Xue
1 recensione
Affidabilità
256 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 230%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 960
Profit Trade:
3 642 (91.96%)
Loss Trade:
318 (8.03%)
Best Trade:
3 315.93 USD
Worst Trade:
-3 742.09 USD
Profitto lordo:
78 348.77 USD (9 119 389 pips)
Perdita lorda:
-28 054.34 USD (3 159 669 pips)
Vincite massime consecutive:
395 (3 678.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 358.00 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
97.09%
Massimo carico di deposito:
4.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
7.55
Long Trade:
3 304 (83.43%)
Short Trade:
656 (16.57%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
12.70 USD
Profitto medio:
21.51 USD
Perdita media:
-88.22 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-1 414.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 659.30 USD (15)
Crescita mensile:
1.06%
Previsione annuale:
12.87%
Algo trading:
8%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 659.30 USD (7.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.14% (6 659.30 USD)
Per equità:
36.88% (17 098.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 598
HK50 398
GBPCAD 383
XAUUSD 330
CADCHF 285
GBPUSD 241
XTIUSD 196
GBPCHF 169
NZDCAD 157
USTEC 154
CHINA50 135
AUDNZD 134
AUDCHF 134
NZDCHF 108
EURUSD 104
AUDCAD 98
CHINAH 85
EURCAD 60
US30 42
AUDUSD 39
NZDUSD 39
EURGBP 36
SUMMARY 15
USDJPY 14
USDCAD 2
EURNZD 2
EURCHF 1
UK100 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 2.1K
HK50 1.2K
GBPCAD 1.2K
XAUUSD -3.4K
CADCHF 821
GBPUSD 743
XTIUSD 6.1K
GBPCHF 1.2K
NZDCAD 374
USTEC 17K
CHINA50 2.3K
AUDNZD 327
AUDCHF 566
NZDCHF 356
EURUSD 346
AUDCAD 373
CHINAH 293
EURCAD 210
US30 3.8K
AUDUSD 141
NZDUSD 136
EURGBP 81
SUMMARY 14K
USDJPY 118
USDCAD 10
EURNZD 6
EURCHF 2
UK100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 82K
HK50 3M
GBPCAD 85K
XAUUSD -153K
CADCHF 27K
GBPUSD 40K
XTIUSD 14K
GBPCHF 39K
NZDCAD 19K
USTEC 1.8M
CHINA50 766K
AUDNZD 22K
AUDCHF 19K
NZDCHF 9.1K
EURUSD 20K
AUDCAD 16K
CHINAH 309K
EURCAD 15K
US30 375K
AUDUSD 7.2K
NZDUSD 6.4K
EURGBP 3.3K
SUMMARY 0
USDJPY 8.7K
USDCAD 436
EURNZD 341
EURCHF 95
UK100 600
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 315.93 USD
Worst Trade: -3 742 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 678.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1 414.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarkets-Live17
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.27 × 11
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 813
ICMarkets-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 8187
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 606
ICMarkets-Live03
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 315
Exness-Real9
1.32 × 84
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
HFMarketsSV-Live Server 6
1.44 × 453
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 656
ICMarketsSC-Live11
1.69 × 3194
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
Pepperstone-Edge05
2.00 × 2
Tickmill-Live04
2.10 × 181
ICMarketsSC-Live20
2.24 × 610
30 più
GIRD


XAUUSD，XTIUSD，US30，China50，HK50，USDCHF,CADCHF


Account funds less than 40000, please do not follow the signal

Valutazione media:
KARIM BENCHEKROUN
35
KARIM BENCHEKROUN 2024.05.20 10:33  (modificato 2024.05.20 10:34) 
 

Don't use SL and TP is very far, i lost 40$

2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 00:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 02:45
No swaps are charged
2025.07.08 02:45
No swaps are charged
2025.07.03 22:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 21:18
No swaps are charged
2025.06.10 21:18
No swaps are charged
2025.06.10 11:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 16:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
