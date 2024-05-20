SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / LiyanxiongGrid
Yan Xiong Xue

LiyanxiongGrid

Yan Xiong Xue
1 avis
Fiabilité
256 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2020 230%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 960
Bénéfice trades:
3 642 (91.96%)
Perte trades:
318 (8.03%)
Meilleure transaction:
3 315.93 USD
Pire transaction:
-3 742.09 USD
Bénéfice brut:
78 348.77 USD (9 119 389 pips)
Perte brute:
-28 054.34 USD (3 159 669 pips)
Gains consécutifs maximales:
395 (3 678.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 358.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
97.09%
Charge de dépôt maximale:
4.74%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
7.55
Longs trades:
3 304 (83.43%)
Courts trades:
656 (16.57%)
Facteur de profit:
2.79
Rendement attendu:
12.70 USD
Bénéfice moyen:
21.51 USD
Perte moyenne:
-88.22 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-1 414.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 659.30 USD (15)
Croissance mensuelle:
1.06%
Prévision annuelle:
12.87%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 659.30 USD (7.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.14% (6 659.30 USD)
Par fonds propres:
36.88% (17 098.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 598
HK50 398
GBPCAD 383
XAUUSD 330
CADCHF 285
GBPUSD 241
XTIUSD 196
GBPCHF 169
NZDCAD 157
USTEC 154
CHINA50 135
AUDNZD 134
AUDCHF 134
NZDCHF 108
EURUSD 104
AUDCAD 98
CHINAH 85
EURCAD 60
US30 42
AUDUSD 39
NZDUSD 39
EURGBP 36
SUMMARY 15
USDJPY 14
USDCAD 2
EURNZD 2
EURCHF 1
UK100 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 2.1K
HK50 1.2K
GBPCAD 1.2K
XAUUSD -3.4K
CADCHF 821
GBPUSD 743
XTIUSD 6.1K
GBPCHF 1.2K
NZDCAD 374
USTEC 17K
CHINA50 2.3K
AUDNZD 327
AUDCHF 566
NZDCHF 356
EURUSD 346
AUDCAD 373
CHINAH 293
EURCAD 210
US30 3.8K
AUDUSD 141
NZDUSD 136
EURGBP 81
SUMMARY 14K
USDJPY 118
USDCAD 10
EURNZD 6
EURCHF 2
UK100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 82K
HK50 3M
GBPCAD 85K
XAUUSD -153K
CADCHF 27K
GBPUSD 40K
XTIUSD 14K
GBPCHF 39K
NZDCAD 19K
USTEC 1.8M
CHINA50 766K
AUDNZD 22K
AUDCHF 19K
NZDCHF 9.1K
EURUSD 20K
AUDCAD 16K
CHINAH 309K
EURCAD 15K
US30 375K
AUDUSD 7.2K
NZDUSD 6.4K
EURGBP 3.3K
SUMMARY 0
USDJPY 8.7K
USDCAD 436
EURNZD 341
EURCHF 95
UK100 600
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 315.93 USD
Pire transaction: -3 742 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +3 678.67 USD
Perte consécutive maximale: -1 414.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Tickmill-Live08
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.20 × 5
ICMarkets-Live17
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.27 × 11
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 813
ICMarkets-Live12
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.61 × 8187
ICMarketsSC-Live26
0.75 × 606
ICMarkets-Live03
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 315
Exness-Real9
1.32 × 84
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
HFMarketsSV-Live Server 6
1.44 × 453
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 656
ICMarketsSC-Live11
1.69 × 3194
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
Pepperstone-Edge05
2.00 × 2
Tickmill-Live04
2.10 × 181
ICMarketsSC-Live20
2.24 × 610
30 plus...
GIRD


XAUUSD，XTIUSD，US30，China50，HK50，USDCHF,CADCHF


Account funds less than 40000, please do not follow the signal

Note moyenne:
KARIM BENCHEKROUN
35
KARIM BENCHEKROUN 2024.05.20 10:33  (modifié 2024.05.20 10:34) 
 

Don't use SL and TP is very far, i lost 40$

2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 00:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.16 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 02:45
No swaps are charged
2025.07.08 02:45
No swaps are charged
2025.07.03 22:05
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 21:18
No swaps are charged
2025.06.10 21:18
No swaps are charged
2025.06.10 11:00
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 02:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 18:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 16:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LiyanxiongGrid
30 USD par mois
230%
0
0
USD
45K
USD
256
8%
3 960
91%
97%
2.79
12.70
USD
37%
1:500
Copier

