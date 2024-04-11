SinyallerBölümler
Hirabayashi Masayuki

Tokyo23Q

Hirabayashi Masayuki
0 inceleme
Güvenilirlik
76 hafta
0 / 0 USD
Ayda 65 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 210%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
210 (77.20%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (22.79%)
En iyi işlem:
3 665.00 JPY
En kötü işlem:
-5 044.00 JPY
Brüt kâr:
78 574.00 JPY (49 734 pips)
Brüt zarar:
-36 671.00 JPY (25 716 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (5 364.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
5 364.00 JPY (20)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
33.28%
Maks. mevduat yükü:
30.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.73
Alış işlemleri:
117 (43.01%)
Satış işlemleri:
155 (56.99%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
154.06 JPY
Ortalama kâr:
374.16 JPY
Ortalama zarar:
-591.47 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3 505.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-5 044.00 JPY (1)
Aylık büyüme:
7.81%
Yıllık tahmin:
94.71%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
8 859.00 JPY (23.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.98% (8 859.00 JPY)
Varlığa göre:
45.75% (18 226.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 113
AUDCAD 75
AUDNZD 63
XAUUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 158
AUDCAD 160
AUDNZD 63
XAUUSD -14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 12K
AUDNZD 791
XAUUSD -952
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 665.00 JPY
En kötü işlem: -5 044 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 364.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -3 505.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.22 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tokyo23Q
Ayda 65 USD
210%
0
0
USD
62K
JPY
76
100%
272
77%
33%
2.14
154.06
JPY
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

