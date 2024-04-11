SignauxSections
Hirabayashi Masayuki

Tokyo23Q

Hirabayashi Masayuki
0 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 65 USD par mois
croissance depuis 2024 210%
TitanFX-06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
210 (77.20%)
Perte trades:
62 (22.79%)
Meilleure transaction:
3 665.00 JPY
Pire transaction:
-5 044.00 JPY
Bénéfice brut:
78 574.00 JPY (49 734 pips)
Perte brute:
-36 671.00 JPY (25 716 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (5 364.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
5 364.00 JPY (20)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
33.28%
Charge de dépôt maximale:
30.04%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
117 (43.01%)
Courts trades:
155 (56.99%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
154.06 JPY
Bénéfice moyen:
374.16 JPY
Perte moyenne:
-591.47 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-3 505.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-5 044.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
7.81%
Prévision annuelle:
94.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
8 859.00 JPY (23.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.98% (8 859.00 JPY)
Par fonds propres:
45.75% (18 226.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 113
AUDCAD 75
AUDNZD 63
XAUUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 158
AUDCAD 160
AUDNZD 63
XAUUSD -14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 12K
AUDNZD 791
XAUUSD -952
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 665.00 JPY
Pire transaction: -5 044 JPY
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5 364.00 JPY
Perte consécutive maximale: -3 505.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.22 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tokyo23Q
65 USD par mois
210%
0
0
USD
62K
JPY
76
100%
272
77%
33%
2.14
154.06
JPY
46%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.