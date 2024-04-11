- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
210 (77.20%)
Perte trades:
62 (22.79%)
Meilleure transaction:
3 665.00 JPY
Pire transaction:
-5 044.00 JPY
Bénéfice brut:
78 574.00 JPY (49 734 pips)
Perte brute:
-36 671.00 JPY (25 716 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (5 364.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
5 364.00 JPY (20)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
33.28%
Charge de dépôt maximale:
30.04%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
117 (43.01%)
Courts trades:
155 (56.99%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
154.06 JPY
Bénéfice moyen:
374.16 JPY
Perte moyenne:
-591.47 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-3 505.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-5 044.00 JPY (1)
Croissance mensuelle:
7.81%
Prévision annuelle:
94.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
8 859.00 JPY (23.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.98% (8 859.00 JPY)
Par fonds propres:
45.75% (18 226.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|113
|AUDCAD
|75
|AUDNZD
|63
|XAUUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|158
|AUDCAD
|160
|AUDNZD
|63
|XAUUSD
|-14
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|12K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|791
|XAUUSD
|-952
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 665.00 JPY
Pire transaction: -5 044 JPY
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5 364.00 JPY
Perte consécutive maximale: -3 505.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
65 USD par mois
210%
0
0
USD
USD
62K
JPY
JPY
76
100%
272
77%
33%
2.14
154.06
JPY
JPY
46%
1:500