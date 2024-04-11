SegnaliSezioni
Hirabayashi Masayuki

Tokyo23Q

Hirabayashi Masayuki
0 recensioni
Affidabilità
76 settimane
0 / 0 USD
Copia per 65 USD al mese
crescita dal 2024 210%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
210 (77.20%)
Loss Trade:
62 (22.79%)
Best Trade:
3 665.00 JPY
Worst Trade:
-5 044.00 JPY
Profitto lordo:
78 574.00 JPY (49 734 pips)
Perdita lorda:
-36 671.00 JPY (25 716 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (5 364.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
5 364.00 JPY (20)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
33.28%
Massimo carico di deposito:
30.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.73
Long Trade:
117 (43.01%)
Short Trade:
155 (56.99%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
154.06 JPY
Profitto medio:
374.16 JPY
Perdita media:
-591.47 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-3 505.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-5 044.00 JPY (1)
Crescita mensile:
7.81%
Previsione annuale:
94.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
8 859.00 JPY (23.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.98% (8 859.00 JPY)
Per equità:
45.75% (18 226.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 113
AUDCAD 75
AUDNZD 63
XAUUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 158
AUDCAD 160
AUDNZD 63
XAUUSD -14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 12K
AUDCAD 12K
AUDNZD 791
XAUUSD -952
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 665.00 JPY
Worst Trade: -5 044 JPY
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5 364.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -3 505.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 01:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.03 03:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 00:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.22 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
