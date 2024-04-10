SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pro Actions
Andras Kardos

Pro Actions

Andras Kardos
0 inceleme
120 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -27%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 187
Kârla kapanan işlemler:
785 (66.13%)
Zararla kapanan işlemler:
402 (33.87%)
En iyi işlem:
2 176.66 EUR
En kötü işlem:
-11 109.79 EUR
Brüt kâr:
84 755.35 EUR (935 729 pips)
Brüt zarar:
-112 956.98 EUR (1 532 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (4 125.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 343.68 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
85.22%
Maks. mevduat yükü:
7.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
732 (61.67%)
Satış işlemleri:
455 (38.33%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-23.76 EUR
Ortalama kâr:
107.97 EUR
Ortalama zarar:
-280.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-741.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-11 109.79 EUR (1)
Aylık büyüme:
-50.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28 745.68 EUR
Maksimum:
65 683.55 EUR (177.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.20% (65 659.24 EUR)
Varlığa göre:
88.40% (21 729.87 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1027
EURUSD+ 63
BTCUSD 48
GBPUSD+ 18
EURJPY+ 8
USDJPY+ 6
NAS100 4
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 2
SP500 2
GBPJPY+ 1
NAS100ft 1
AUDUSD+ 1
DJ30 1
USDX 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -28K
EURUSD+ -2.9K
BTCUSD -192
GBPUSD+ -1.3K
EURJPY+ 182
USDJPY+ -280
NAS100 108
USDCHF+ -49
GBPCHF+ -70
SP500 -4
GBPJPY+ 117
NAS100ft 6
AUDUSD+ 2
DJ30 1
USDX -20
ETHUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -462K
EURUSD+ -1.2K
BTCUSD -132K
GBPUSD+ -2.3K
EURJPY+ 719
USDJPY+ -1K
NAS100 2.8K
USDCHF+ -542
GBPCHF+ -148
SP500 -447
GBPJPY+ 441
NAS100ft 959
AUDUSD+ 14
DJ30 150
USDX -331
ETHUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 176.66 EUR
En kötü işlem: -11 110 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 125.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -741.40 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I've been trading about 8 years now. I have learned a lot and lost a few accounts, but I never gave up and I am profitable trader in the last 5-6 years.
I trade price action. My aim is to get 5-10% per month with low risk.

I trade manually! The system shows algo trading because I copy my trades between my accounts with a trade copier expert advisor. 

