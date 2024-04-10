- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 187
Kârla kapanan işlemler:
785 (66.13%)
Zararla kapanan işlemler:
402 (33.87%)
En iyi işlem:
2 176.66 EUR
En kötü işlem:
-11 109.79 EUR
Brüt kâr:
84 755.35 EUR (935 729 pips)
Brüt zarar:
-112 956.98 EUR (1 532 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (4 125.20 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 343.68 EUR (10)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
85.22%
Maks. mevduat yükü:
7.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
732 (61.67%)
Satış işlemleri:
455 (38.33%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-23.76 EUR
Ortalama kâr:
107.97 EUR
Ortalama zarar:
-280.99 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-741.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-11 109.79 EUR (1)
Aylık büyüme:
-50.40%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28 745.68 EUR
Maksimum:
65 683.55 EUR (177.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.20% (65 659.24 EUR)
Varlığa göre:
88.40% (21 729.87 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1027
|EURUSD+
|63
|BTCUSD
|48
|GBPUSD+
|18
|EURJPY+
|8
|USDJPY+
|6
|NAS100
|4
|USDCHF+
|3
|GBPCHF+
|2
|SP500
|2
|GBPJPY+
|1
|NAS100ft
|1
|AUDUSD+
|1
|DJ30
|1
|USDX
|1
|ETHUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-28K
|EURUSD+
|-2.9K
|BTCUSD
|-192
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURJPY+
|182
|USDJPY+
|-280
|NAS100
|108
|USDCHF+
|-49
|GBPCHF+
|-70
|SP500
|-4
|GBPJPY+
|117
|NAS100ft
|6
|AUDUSD+
|2
|DJ30
|1
|USDX
|-20
|ETHUSD
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-462K
|EURUSD+
|-1.2K
|BTCUSD
|-132K
|GBPUSD+
|-2.3K
|EURJPY+
|719
|USDJPY+
|-1K
|NAS100
|2.8K
|USDCHF+
|-542
|GBPCHF+
|-148
|SP500
|-447
|GBPJPY+
|441
|NAS100ft
|959
|AUDUSD+
|14
|DJ30
|150
|USDX
|-331
|ETHUSD
|-1.2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 176.66 EUR
En kötü işlem: -11 110 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 125.20 EUR
Maksimum ardışık zarar: -741.40 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I've been trading about 8 years now. I have learned a lot and lost a few accounts, but I never gave up and I am profitable trader in the last 5-6 years.
I trade price action. My aim is to get 5-10% per month with low risk.
I trade manually! The system shows algo trading because I copy my trades between my accounts with a trade copier expert advisor.
