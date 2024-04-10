SignauxSections
Andras Kardos

Pro Actions

Andras Kardos
0 avis
120 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 -27%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 184
Bénéfice trades:
783 (66.13%)
Perte trades:
401 (33.87%)
Meilleure transaction:
2 176.66 EUR
Pire transaction:
-11 109.79 EUR
Bénéfice brut:
84 732.65 EUR (935 173 pips)
Perte brute:
-112 914.47 EUR (1 531 367 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (4 125.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 343.68 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
84.22%
Charge de dépôt maximale:
7.38%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
729 (61.57%)
Courts trades:
455 (38.43%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-23.80 EUR
Bénéfice moyen:
108.22 EUR
Perte moyenne:
-281.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-741.40 EUR)
Perte consécutive maximale:
-11 109.79 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-51.07%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28 745.68 EUR
Maximal:
65 683.55 EUR (177.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.20% (65 659.24 EUR)
Par fonds propres:
88.24% (28 458.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 1024
EURUSD+ 63
BTCUSD 48
GBPUSD+ 18
EURJPY+ 8
USDJPY+ 6
NAS100 4
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 2
SP500 2
GBPJPY+ 1
NAS100ft 1
AUDUSD+ 1
DJ30 1
USDX 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -28K
EURUSD+ -2.9K
BTCUSD -192
GBPUSD+ -1.3K
EURJPY+ 182
USDJPY+ -280
NAS100 108
USDCHF+ -49
GBPCHF+ -70
SP500 -4
GBPJPY+ 117
NAS100ft 6
AUDUSD+ 2
DJ30 1
USDX -20
ETHUSD -3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -462K
EURUSD+ -1.2K
BTCUSD -132K
GBPUSD+ -2.3K
EURJPY+ 719
USDJPY+ -1K
NAS100 2.8K
USDCHF+ -542
GBPCHF+ -148
SP500 -447
GBPJPY+ 441
NAS100ft 959
AUDUSD+ 14
DJ30 150
USDX -331
ETHUSD -1.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 176.66 EUR
Pire transaction: -11 110 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 125.20 EUR
Perte consécutive maximale: -741.40 EUR

I've been trading about 8 years now. I have learned a lot and lost a few accounts, but I never gave up and I am profitable trader in the last 5-6 years.
I trade price action. My aim is to get 5-10% per month with low risk.

I trade manually! The system shows algo trading because I copy my trades between my accounts with a trade copier expert advisor. 

2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 13:12
80% of growth achieved within 35 days. This comprises 4.87% of days out of 718 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.27 08:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 03:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.25 13:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 11:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.24 09:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
