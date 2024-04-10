- Croissance
Trades:
1 184
Bénéfice trades:
783 (66.13%)
Perte trades:
401 (33.87%)
Meilleure transaction:
2 176.66 EUR
Pire transaction:
-11 109.79 EUR
Bénéfice brut:
84 732.65 EUR (935 173 pips)
Perte brute:
-112 914.47 EUR (1 531 367 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (4 125.20 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 343.68 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
84.22%
Charge de dépôt maximale:
7.38%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
729 (61.57%)
Courts trades:
455 (38.43%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-23.80 EUR
Bénéfice moyen:
108.22 EUR
Perte moyenne:
-281.58 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-741.40 EUR)
Perte consécutive maximale:
-11 109.79 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-51.07%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28 745.68 EUR
Maximal:
65 683.55 EUR (177.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.20% (65 659.24 EUR)
Par fonds propres:
88.24% (28 458.80 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1024
|EURUSD+
|63
|BTCUSD
|48
|GBPUSD+
|18
|EURJPY+
|8
|USDJPY+
|6
|NAS100
|4
|USDCHF+
|3
|GBPCHF+
|2
|SP500
|2
|GBPJPY+
|1
|NAS100ft
|1
|AUDUSD+
|1
|DJ30
|1
|USDX
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|-28K
|EURUSD+
|-2.9K
|BTCUSD
|-192
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURJPY+
|182
|USDJPY+
|-280
|NAS100
|108
|USDCHF+
|-49
|GBPCHF+
|-70
|SP500
|-4
|GBPJPY+
|117
|NAS100ft
|6
|AUDUSD+
|2
|DJ30
|1
|USDX
|-20
|ETHUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|-462K
|EURUSD+
|-1.2K
|BTCUSD
|-132K
|GBPUSD+
|-2.3K
|EURJPY+
|719
|USDJPY+
|-1K
|NAS100
|2.8K
|USDCHF+
|-542
|GBPCHF+
|-148
|SP500
|-447
|GBPJPY+
|441
|NAS100ft
|959
|AUDUSD+
|14
|DJ30
|150
|USDX
|-331
|ETHUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
I've been trading about 8 years now. I have learned a lot and lost a few accounts, but I never gave up and I am profitable trader in the last 5-6 years.
I trade price action. My aim is to get 5-10% per month with low risk.
I trade manually! The system shows algo trading because I copy my trades between my accounts with a trade copier expert advisor.
