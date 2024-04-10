- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 187
Profit Trade:
785 (66.13%)
Loss Trade:
402 (33.87%)
Best Trade:
2 176.66 EUR
Worst Trade:
-11 109.79 EUR
Profitto lordo:
84 755.35 EUR (935 729 pips)
Perdita lorda:
-112 956.98 EUR (1 532 351 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (4 125.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 343.68 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
85.22%
Massimo carico di deposito:
7.38%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
732 (61.67%)
Short Trade:
455 (38.33%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-23.76 EUR
Profitto medio:
107.97 EUR
Perdita media:
-280.99 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-741.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-11 109.79 EUR (1)
Crescita mensile:
-51.26%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28 745.68 EUR
Massimale:
65 683.55 EUR (177.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.20% (65 659.24 EUR)
Per equità:
88.40% (21 729.87 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1027
|EURUSD+
|63
|BTCUSD
|48
|GBPUSD+
|18
|EURJPY+
|8
|USDJPY+
|6
|NAS100
|4
|USDCHF+
|3
|GBPCHF+
|2
|SP500
|2
|GBPJPY+
|1
|NAS100ft
|1
|AUDUSD+
|1
|DJ30
|1
|USDX
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-28K
|EURUSD+
|-2.9K
|BTCUSD
|-192
|GBPUSD+
|-1.3K
|EURJPY+
|182
|USDJPY+
|-280
|NAS100
|108
|USDCHF+
|-49
|GBPCHF+
|-70
|SP500
|-4
|GBPJPY+
|117
|NAS100ft
|6
|AUDUSD+
|2
|DJ30
|1
|USDX
|-20
|ETHUSD
|-3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-462K
|EURUSD+
|-1.2K
|BTCUSD
|-132K
|GBPUSD+
|-2.3K
|EURJPY+
|719
|USDJPY+
|-1K
|NAS100
|2.8K
|USDCHF+
|-542
|GBPCHF+
|-148
|SP500
|-447
|GBPJPY+
|441
|NAS100ft
|959
|AUDUSD+
|14
|DJ30
|150
|USDX
|-331
|ETHUSD
|-1.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I've been trading about 8 years now. I have learned a lot and lost a few accounts, but I never gave up and I am profitable trader in the last 5-6 years.
I trade price action. My aim is to get 5-10% per month with low risk.
I trade manually! The system shows algo trading because I copy my trades between my accounts with a trade copier expert advisor.
