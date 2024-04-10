SegnaliSezioni
Andras Kardos

Pro Actions

Andras Kardos
0 recensioni
120 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -27%
VantageInternational-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 187
Profit Trade:
785 (66.13%)
Loss Trade:
402 (33.87%)
Best Trade:
2 176.66 EUR
Worst Trade:
-11 109.79 EUR
Profitto lordo:
84 755.35 EUR (935 729 pips)
Perdita lorda:
-112 956.98 EUR (1 532 351 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (4 125.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 343.68 EUR (10)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
85.22%
Massimo carico di deposito:
7.38%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
732 (61.67%)
Short Trade:
455 (38.33%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-23.76 EUR
Profitto medio:
107.97 EUR
Perdita media:
-280.99 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-741.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-11 109.79 EUR (1)
Crescita mensile:
-51.26%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28 745.68 EUR
Massimale:
65 683.55 EUR (177.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.20% (65 659.24 EUR)
Per equità:
88.40% (21 729.87 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1027
EURUSD+ 63
BTCUSD 48
GBPUSD+ 18
EURJPY+ 8
USDJPY+ 6
NAS100 4
USDCHF+ 3
GBPCHF+ 2
SP500 2
GBPJPY+ 1
NAS100ft 1
AUDUSD+ 1
DJ30 1
USDX 1
ETHUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -28K
EURUSD+ -2.9K
BTCUSD -192
GBPUSD+ -1.3K
EURJPY+ 182
USDJPY+ -280
NAS100 108
USDCHF+ -49
GBPCHF+ -70
SP500 -4
GBPJPY+ 117
NAS100ft 6
AUDUSD+ 2
DJ30 1
USDX -20
ETHUSD -3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -462K
EURUSD+ -1.2K
BTCUSD -132K
GBPUSD+ -2.3K
EURJPY+ 719
USDJPY+ -1K
NAS100 2.8K
USDCHF+ -542
GBPCHF+ -148
SP500 -447
GBPJPY+ 441
NAS100ft 959
AUDUSD+ 14
DJ30 150
USDX -331
ETHUSD -1.2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 176.66 EUR
Worst Trade: -11 110 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 125.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -741.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I've been trading about 8 years now. I have learned a lot and lost a few accounts, but I never gave up and I am profitable trader in the last 5-6 years.
I trade price action. My aim is to get 5-10% per month with low risk.

I trade manually! The system shows algo trading because I copy my trades between my accounts with a trade copier expert advisor. 

