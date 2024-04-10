SinyallerBölümler
Daniil Cherepnin

ADC

Daniil Cherepnin
0 inceleme
Güvenilirlik
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 7%
Alpari-Standard2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
125 (60.09%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (39.90%)
En iyi işlem:
70.93 USD
En kötü işlem:
-114.54 USD
Brüt kâr:
569.24 USD (14 552 pips)
Brüt zarar:
-506.24 USD (16 560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (18.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.40 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
31.97%
Maks. mevduat yükü:
9.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
94 (45.19%)
Satış işlemleri:
114 (54.81%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
4.55 USD
Ortalama zarar:
-6.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.54 USD (1)
Aylık büyüme:
6.35%
Yıllık tahmin:
79.85%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
174.60 USD (24.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.73% (155.03 USD)
Varlığa göre:
22.26% (149.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 32
EURJPY 20
EURCAD 20
profit 16
GBPCHF 15
AUDUSD 14
NZDCAD 13
NZDUSD 11
USDCHF 11
AUDJPY 9
AUDNZD 8
EURUSD 7
USDCAD 7
EURGBP 6
CADJPY 6
USDJPY 5
AUDCHF 4
GBPUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -6
EURJPY -36
EURCAD -26
profit 155
GBPCHF 10
AUDUSD -49
NZDCAD 7
NZDUSD 11
USDCHF -11
AUDJPY -3
AUDNZD 5
EURUSD 7
USDCAD -7
EURGBP 10
CADJPY 14
USDJPY 18
AUDCHF -20
GBPUSD -17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -418
EURJPY -1.4K
EURCAD -1.8K
profit 0
GBPCHF 39
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 1K
NZDUSD 175
USDCHF -287
AUDJPY 496
AUDNZD 643
EURUSD 363
USDCAD -382
EURGBP 419
CADJPY 818
USDJPY 855
AUDCHF -796
GBPUSD -502
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.93 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 8
XMTrading-Real 34
0.00 × 47
StreamForex-Real
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-2
0.00 × 33
Exness-Real9
0.00 × 9
XMGlobal-Real 22
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 48
MTrading-Live
0.00 × 1
LiqConTest-BI Dev
0.00 × 1
QTrade-2
0.00 × 7
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
Activtrades-Demo
0.00 × 10
Goldrockfx-Live
0.00 × 16
TitanFX-03
0.00 × 11
SMFX-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Real
0.00 × 5
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 27
OANDA-v20 Live-1
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
FinFX-PRO Live
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
EGlobal-Cent4
0.00 × 7
Minimum 350 bakiye, minimum lot 0.01 

Döviz çiftleri audusd- eyrjpy

Ticaret 24\7

Temaslar :

Telegram @cherep138
İnceleme yok
2025.08.15 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 563 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 08:43
Share of trading days is too low
2025.08.07 06:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 09:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 16:49
Share of trading days is too low
2025.04.22 03:07
Share of trading days is too low
2024.12.17 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.11 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.14 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.14 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.01 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.19 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.12 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.06 03:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.07.03 16:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.12 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
