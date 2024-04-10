- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
208
Kârla kapanan işlemler:
125 (60.09%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (39.90%)
En iyi işlem:
70.93 USD
En kötü işlem:
-114.54 USD
Brüt kâr:
569.24 USD (14 552 pips)
Brüt zarar:
-506.24 USD (16 560 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (18.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
203.40 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
31.97%
Maks. mevduat yükü:
9.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
94 (45.19%)
Satış işlemleri:
114 (54.81%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
4.55 USD
Ortalama zarar:
-6.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-32.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.54 USD (1)
Aylık büyüme:
6.35%
Yıllık tahmin:
79.85%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
174.60 USD (24.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.73% (155.03 USD)
Varlığa göre:
22.26% (149.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|EURJPY
|20
|EURCAD
|20
|profit
|16
|GBPCHF
|15
|AUDUSD
|14
|NZDCAD
|13
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|AUDJPY
|9
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|4
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-6
|EURJPY
|-36
|EURCAD
|-26
|profit
|155
|GBPCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|NZDCAD
|7
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|-11
|AUDJPY
|-3
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|7
|USDCAD
|-7
|EURGBP
|10
|CADJPY
|14
|USDJPY
|18
|AUDCHF
|-20
|GBPUSD
|-17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-418
|EURJPY
|-1.4K
|EURCAD
|-1.8K
|profit
|0
|GBPCHF
|39
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1K
|NZDUSD
|175
|USDCHF
|-287
|AUDJPY
|496
|AUDNZD
|643
|EURUSD
|363
|USDCAD
|-382
|EURGBP
|419
|CADJPY
|818
|USDJPY
|855
|AUDCHF
|-796
|GBPUSD
|-502
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.93 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +18.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 47
|
StreamForex-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 33
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 48
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
LiqConTest-BI Dev
|0.00 × 1
|
QTrade-2
|0.00 × 7
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 10
|
Goldrockfx-Live
|0.00 × 16
|
TitanFX-03
|0.00 × 11
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 27
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
FinFX-PRO Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 7
Minimum 350 bakiye, minimum lot 0.01
Döviz çiftleri audusd- eyrjpy
Ticaret 24\7
Temaslar :
Telegram @cherep138
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
368
USD
USD
87
92%
208
60%
32%
1.12
0.30
USD
USD
32%
1:500