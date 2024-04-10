Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Standard2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27 0.00 × 8 XMTrading-Real 34 0.00 × 47 StreamForex-Real 0.00 × 1 XM.COM-Real 3 0.00 × 1 MEXAtlantic-Real-2 0.00 × 33 Exness-Real9 0.00 × 9 XMGlobal-Real 22 0.00 × 4 Pepperstone-Demo02 0.00 × 48 MTrading-Live 0.00 × 1 LiqConTest-BI Dev 0.00 × 1 QTrade-2 0.00 × 7 GerchikCo-Gerchik and Co Ltd. 0.00 × 1 Activtrades-Demo 0.00 × 10 Goldrockfx-Live 0.00 × 16 TitanFX-03 0.00 × 11 SMFX-US03-Demo 0.00 × 2 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 7 BlueberryMarkets-Real 0.00 × 5 OANDA-v20 Live-3 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 27 OANDA-v20 Live-1 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 7 FinFX-PRO Live 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 4 EGlobal-Cent4 0.00 × 7 274 daha fazla...