Daniil Cherepnin

ADC

Daniil Cherepnin
0 avis
Fiabilité
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 7%
Alpari-Standard2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
208
Bénéfice trades:
125 (60.09%)
Perte trades:
83 (39.90%)
Meilleure transaction:
70.93 USD
Pire transaction:
-114.54 USD
Bénéfice brut:
569.24 USD (14 552 pips)
Perte brute:
-506.24 USD (16 560 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (18.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
203.40 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
31.97%
Charge de dépôt maximale:
9.10%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
94 (45.19%)
Courts trades:
114 (54.81%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
4.55 USD
Perte moyenne:
-6.10 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-32.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.54 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.35%
Prévision annuelle:
79.85%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
174.60 USD (24.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.73% (155.03 USD)
Par fonds propres:
22.26% (149.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 32
EURJPY 20
EURCAD 20
profit 16
GBPCHF 15
AUDUSD 14
NZDCAD 13
NZDUSD 11
USDCHF 11
AUDJPY 9
AUDNZD 8
EURUSD 7
USDCAD 7
EURGBP 6
CADJPY 6
USDJPY 5
AUDCHF 4
GBPUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -6
EURJPY -36
EURCAD -26
profit 155
GBPCHF 10
AUDUSD -49
NZDCAD 7
NZDUSD 11
USDCHF -11
AUDJPY -3
AUDNZD 5
EURUSD 7
USDCAD -7
EURGBP 10
CADJPY 14
USDJPY 18
AUDCHF -20
GBPUSD -17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -418
EURJPY -1.4K
EURCAD -1.8K
profit 0
GBPCHF 39
AUDUSD -1.2K
NZDCAD 1K
NZDUSD 175
USDCHF -287
AUDJPY 496
AUDNZD 643
EURUSD 363
USDCAD -382
EURGBP 419
CADJPY 818
USDJPY 855
AUDCHF -796
GBPUSD -502
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.93 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +18.88 USD
Perte consécutive maximale: -32.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Standard2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Minimum 350 équilibre, minimum lot 0.01 

Paires de devises audusd-eyrjpy

Commerce 24\7

Relations :

Telegram @cherep138
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ADC
30 USD par mois
7%
0
0
USD
368
USD
87
92%
208
60%
32%
1.12
0.30
USD
32%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.