- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
208
Profit Trade:
125 (60.09%)
Loss Trade:
83 (39.90%)
Best Trade:
70.93 USD
Worst Trade:
-114.54 USD
Profitto lordo:
569.24 USD (14 552 pips)
Perdita lorda:
-506.24 USD (16 560 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.40 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
31.97%
Massimo carico di deposito:
9.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
94 (45.19%)
Short Trade:
114 (54.81%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
4.55 USD
Perdita media:
-6.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-32.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-114.54 USD (1)
Crescita mensile:
6.35%
Previsione annuale:
79.85%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
174.60 USD (24.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.73% (155.03 USD)
Per equità:
22.26% (149.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|32
|EURJPY
|20
|EURCAD
|20
|profit
|16
|GBPCHF
|15
|AUDUSD
|14
|NZDCAD
|13
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|11
|AUDJPY
|9
|AUDNZD
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|6
|CADJPY
|6
|USDJPY
|5
|AUDCHF
|4
|GBPUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-6
|EURJPY
|-36
|EURCAD
|-26
|profit
|155
|GBPCHF
|10
|AUDUSD
|-49
|NZDCAD
|7
|NZDUSD
|11
|USDCHF
|-11
|AUDJPY
|-3
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|7
|USDCAD
|-7
|EURGBP
|10
|CADJPY
|14
|USDJPY
|18
|AUDCHF
|-20
|GBPUSD
|-17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-418
|EURJPY
|-1.4K
|EURCAD
|-1.8K
|profit
|0
|GBPCHF
|39
|AUDUSD
|-1.2K
|NZDCAD
|1K
|NZDUSD
|175
|USDCHF
|-287
|AUDJPY
|496
|AUDNZD
|643
|EURUSD
|363
|USDCAD
|-382
|EURGBP
|419
|CADJPY
|818
|USDJPY
|855
|AUDCHF
|-796
|GBPUSD
|-502
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +70.93 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +18.88 USD
Massima perdita consecutiva: -32.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 8
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 47
|
StreamForex-Real
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.00 × 33
|
Exness-Real9
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 48
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
LiqConTest-BI Dev
|0.00 × 1
|
QTrade-2
|0.00 × 7
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 10
|
Goldrockfx-Live
|0.00 × 16
|
TitanFX-03
|0.00 × 11
|
SMFX-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 7
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 27
|
OANDA-v20 Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
FinFX-PRO Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 7
274 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Saldo minimo 350, lotto minimo 0.01
Coppie di valute audusd - eyrjpy
Commercio 24\7
Contatti :
Telegram @cherep138
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
368
USD
USD
87
92%
208
60%
32%
1.12
0.30
USD
USD
32%
1:500