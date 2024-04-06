- Büyüme
İşlemler:
1 442
Kârla kapanan işlemler:
1 009 (69.97%)
Zararla kapanan işlemler:
433 (30.03%)
En iyi işlem:
4 129.57 EUR
En kötü işlem:
-3 295.04 EUR
Brüt kâr:
63 616.45 EUR (206 242 pips)
Brüt zarar:
-31 283.24 EUR (178 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (577.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 269.75 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
95.04%
Maks. mevduat yükü:
22.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.93
Alış işlemleri:
683 (47.36%)
Satış işlemleri:
759 (52.64%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
22.42 EUR
Ortalama kâr:
63.05 EUR
Ortalama zarar:
-72.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 424.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8 225.18 EUR (6)
Aylık büyüme:
13.29%
Yıllık tahmin:
161.20%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 862.10 EUR
Maksimum:
8 225.18 EUR (50.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.61% (8 225.18 EUR)
Varlığa göre:
37.30% (6 091.93 EUR)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1408
|NZDCHF
|30
|USDCHF
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|33K
|NZDCHF
|3.3K
|USDCHF
|593
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|11K
|USDCHF
|4.4K
En iyi işlem: +4 129.57 EUR
En kötü işlem: -3 295 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +577.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 424.05 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 11
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 37
|
ICMarketsSC-Live16
|0.09 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.30 × 46
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.43 × 7
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
The robot is designed to withstand drawdowns of 400-600 points without a rollback (although it can withstand more)
EURUSD is suitable for trading
EURUSD is suitable for trading
