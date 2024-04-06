SinyallerBölümler
HARLEY Blade
Vladislav Chernovolov

HARLEY Blade

Vladislav Chernovolov
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 130%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 442
Kârla kapanan işlemler:
1 009 (69.97%)
Zararla kapanan işlemler:
433 (30.03%)
En iyi işlem:
4 129.57 EUR
En kötü işlem:
-3 295.04 EUR
Brüt kâr:
63 616.45 EUR (206 242 pips)
Brüt zarar:
-31 283.24 EUR (178 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (577.63 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
4 269.75 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
95.04%
Maks. mevduat yükü:
22.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.93
Alış işlemleri:
683 (47.36%)
Satış işlemleri:
759 (52.64%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
22.42 EUR
Ortalama kâr:
63.05 EUR
Ortalama zarar:
-72.25 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 424.05 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8 225.18 EUR (6)
Aylık büyüme:
13.29%
Yıllık tahmin:
161.20%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 862.10 EUR
Maksimum:
8 225.18 EUR (50.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.61% (8 225.18 EUR)
Varlığa göre:
37.30% (6 091.93 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1408
NZDCHF 30
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 33K
NZDCHF 3.3K
USDCHF 593
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
NZDCHF 11K
USDCHF 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 129.57 EUR
En kötü işlem: -3 295 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +577.63 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2 424.05 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

The robot is designed to withstand drawdowns of 400-600 points without a rollback (although it can withstand more)
EURUSD is suitable for trading

Робот рассчитан на просадки в 400-600 пунктов без отката.(хотя выдержит и больше)
Для торговли подойдёт EURUSD
İnceleme yok
