- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 442
Bénéfice trades:
1 009 (69.97%)
Perte trades:
433 (30.03%)
Meilleure transaction:
4 129.57 EUR
Pire transaction:
-3 295.04 EUR
Bénéfice brut:
63 616.45 EUR (206 242 pips)
Perte brute:
-31 283.24 EUR (178 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (577.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 269.75 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
95.04%
Charge de dépôt maximale:
22.19%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.93
Longs trades:
683 (47.36%)
Courts trades:
759 (52.64%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
22.42 EUR
Bénéfice moyen:
63.05 EUR
Perte moyenne:
-72.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 424.05 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8 225.18 EUR (6)
Croissance mensuelle:
16.10%
Prévision annuelle:
195.39%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 862.10 EUR
Maximal:
8 225.18 EUR (50.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.61% (8 225.18 EUR)
Par fonds propres:
37.30% (6 091.93 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1408
|NZDCHF
|30
|USDCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|33K
|NZDCHF
|3.3K
|USDCHF
|593
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|11K
|USDCHF
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 129.57 EUR
Pire transaction: -3 295 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +577.63 EUR
Perte consécutive maximale: -2 424.05 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 11
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 37
|
ICMarketsSC-Live16
|0.09 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.30 × 46
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.43 × 7
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
102 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
The robot is designed to withstand drawdowns of 400-600 points without a rollback (although it can withstand more)
EURUSD is suitable for trading
Робот рассчитан на просадки в 400-600 пунктов без отката.(хотя выдержит и больше)
Для торговли подойдёт EURUSD
EURUSD is suitable for trading
Робот рассчитан на просадки в 400-600 пунктов без отката.(хотя выдержит и больше)
Для торговли подойдёт EURUSD
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
130%
0
0
USD
USD
30K
EUR
EUR
77
97%
1 442
69%
95%
2.03
22.42
EUR
EUR
51%
1:500