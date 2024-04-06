SignauxSections
Vladislav Chernovolov

HARLEY Blade

Vladislav Chernovolov
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 130%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 442
Bénéfice trades:
1 009 (69.97%)
Perte trades:
433 (30.03%)
Meilleure transaction:
4 129.57 EUR
Pire transaction:
-3 295.04 EUR
Bénéfice brut:
63 616.45 EUR (206 242 pips)
Perte brute:
-31 283.24 EUR (178 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (577.63 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 269.75 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
95.04%
Charge de dépôt maximale:
22.19%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.93
Longs trades:
683 (47.36%)
Courts trades:
759 (52.64%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
22.42 EUR
Bénéfice moyen:
63.05 EUR
Perte moyenne:
-72.25 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 424.05 EUR)
Perte consécutive maximale:
-8 225.18 EUR (6)
Croissance mensuelle:
16.10%
Prévision annuelle:
195.39%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 862.10 EUR
Maximal:
8 225.18 EUR (50.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.61% (8 225.18 EUR)
Par fonds propres:
37.30% (6 091.93 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1408
NZDCHF 30
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 33K
NZDCHF 3.3K
USDCHF 593
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 13K
NZDCHF 11K
USDCHF 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 129.57 EUR
Pire transaction: -3 295 EUR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +577.63 EUR
Perte consécutive maximale: -2 424.05 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 11
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TitanFX-04
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 37
ICMarketsSC-Live16
0.09 × 22
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
TradersGlobalGroup-Live 2
0.30 × 46
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.43 × 7
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
102 plus...
The robot is designed to withstand drawdowns of 400-600 points without a rollback (although it can withstand more)
EURUSD is suitable for trading

Робот рассчитан на просадки в 400-600 пунктов без отката.(хотя выдержит и больше)
Для торговли подойдёт EURUSD
Aucun avis
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.15 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 09:04
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 07:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 01:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 22:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 21:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 19:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 18:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.06.17 00:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.19 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.08 12:39
Share of trading days is too low
2024.04.08 12:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.08 11:20
Share of trading days is too low
