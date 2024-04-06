SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HARLEY Blade
Vladislav Chernovolov

HARLEY Blade

Vladislav Chernovolov
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 130%
RoboForex-ECN-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 442
Profit Trade:
1 009 (69.97%)
Loss Trade:
433 (30.03%)
Best Trade:
4 129.57 EUR
Worst Trade:
-3 295.04 EUR
Profitto lordo:
63 616.45 EUR (206 242 pips)
Perdita lorda:
-31 283.24 EUR (178 170 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (577.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 269.75 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.04%
Massimo carico di deposito:
22.19%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.93
Long Trade:
683 (47.36%)
Short Trade:
759 (52.64%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
22.42 EUR
Profitto medio:
63.05 EUR
Perdita media:
-72.25 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-2 424.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8 225.18 EUR (6)
Crescita mensile:
13.29%
Previsione annuale:
161.20%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 862.10 EUR
Massimale:
8 225.18 EUR (50.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.61% (8 225.18 EUR)
Per equità:
37.30% (6 091.93 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1408
NZDCHF 30
USDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 33K
NZDCHF 3.3K
USDCHF 593
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
NZDCHF 11K
USDCHF 4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 129.57 EUR
Worst Trade: -3 295 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +577.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 424.05 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 11
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
TitanFX-04
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live15
0.08 × 37
ICMarketsSC-Live16
0.09 × 22
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live32
0.18 × 11
TradersGlobalGroup-Live 2
0.30 × 46
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.43 × 7
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
102 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The robot is designed to withstand drawdowns of 400-600 points without a rollback (although it can withstand more)
EURUSD is suitable for trading

Робот рассчитан на просадки в 400-600 пунктов без отката.(хотя выдержит и больше)
Для торговли подойдёт EURUSD
Non ci sono recensioni
2025.02.03 16:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.15 16:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.16 09:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 09:04
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.16 07:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 04:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.16 01:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 22:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 21:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.15 19:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.10 18:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2024.06.17 00:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.19 12:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.04.12 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.04.08 12:39
Share of trading days is too low
2024.04.08 12:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.04.08 11:20
Share of trading days is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HARLEY Blade
30USD al mese
130%
0
0
USD
30K
EUR
77
97%
1 442
69%
95%
2.03
22.42
EUR
51%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.