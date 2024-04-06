- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 442
Profit Trade:
1 009 (69.97%)
Loss Trade:
433 (30.03%)
Best Trade:
4 129.57 EUR
Worst Trade:
-3 295.04 EUR
Profitto lordo:
63 616.45 EUR (206 242 pips)
Perdita lorda:
-31 283.24 EUR (178 170 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (577.63 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 269.75 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
95.04%
Massimo carico di deposito:
22.19%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.93
Long Trade:
683 (47.36%)
Short Trade:
759 (52.64%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
22.42 EUR
Profitto medio:
63.05 EUR
Perdita media:
-72.25 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-2 424.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-8 225.18 EUR (6)
Crescita mensile:
13.29%
Previsione annuale:
161.20%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 862.10 EUR
Massimale:
8 225.18 EUR (50.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.61% (8 225.18 EUR)
Per equità:
37.30% (6 091.93 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1408
|NZDCHF
|30
|USDCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|33K
|NZDCHF
|3.3K
|USDCHF
|593
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|11K
|USDCHF
|4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 129.57 EUR
Worst Trade: -3 295 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +577.63 EUR
Massima perdita consecutiva: -2 424.05 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 11
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TitanFX-04
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 37
|
ICMarketsSC-Live16
|0.09 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live32
|0.18 × 11
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.30 × 46
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.43 × 7
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
102 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
The robot is designed to withstand drawdowns of 400-600 points without a rollback (although it can withstand more)
EURUSD is suitable for trading
Робот рассчитан на просадки в 400-600 пунктов без отката.(хотя выдержит и больше)
Для торговли подойдёт EURUSD
EURUSD is suitable for trading
Робот рассчитан на просадки в 400-600 пунктов без отката.(хотя выдержит и больше)
Для торговли подойдёт EURUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
130%
0
0
USD
USD
30K
EUR
EUR
77
97%
1 442
69%
95%
2.03
22.42
EUR
EUR
51%
1:500