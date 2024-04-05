- Büyüme
İşlemler:
843
Kârla kapanan işlemler:
843 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
12 571.17 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
78 612.67 USD (22 523 199 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
843 (78 612.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78 612.67 USD (843)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
44.43%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
843 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
93.25 USD
Ortalama kâr:
93.25 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.83%
Yıllık tahmin:
22.59%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (1.98 USD)
Varlığa göre:
40.28% (14 553.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|829
|archived
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|10K
|archived
|68K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|23M
|archived
|0
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12 571.17 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 843
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +78 612.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
BTC smart money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for BTC:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
