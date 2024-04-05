SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Smart BTC E 1051
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart BTC E 1051

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 87%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
838
Bénéfice trades:
838 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
12 571.17 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
78 549.79 USD (22 397 444 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
838 (78 549.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78 549.79 USD (838)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
44.43%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
838 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
93.73 USD
Bénéfice moyen:
93.73 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
1.94%
Prévision annuelle:
23.58%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (1.98 USD)
Par fonds propres:
40.28% (14 553.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 824
archived 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 10K
archived 68K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 22M
archived 0
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 571.17 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 838
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +78 549.79 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
BTC smart money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for BTC: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.09 09:42
Share of trading days is too low
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 07:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.13 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 45 days. This comprises 9.78% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.17% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 21:24
No swaps are charged on the signal account
2025.05.25 05:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 01:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 01:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.