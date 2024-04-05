SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Smart BTC E 1051
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart BTC E 1051

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 87%
FBS-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
842
Profit Trade:
842 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12 571.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
78 600.13 USD (22 498 126 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
842 (78 600.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78 600.13 USD (842)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
44.43%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
842 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
93.35 USD
Profitto medio:
93.35 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.87%
Previsione annuale:
23.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (1.98 USD)
Per equità:
40.28% (14 553.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 828
archived 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 10K
archived 68K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 22M
archived 0
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 571.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 842
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +78 600.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

BTC smart money management

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for BTC: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


Non ci sono recensioni
2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.09 09:42
Share of trading days is too low
2025.07.23 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 07:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.13 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 45 days. This comprises 9.78% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of trades performed within 20 days. This comprises 4.35% of days out of the 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 2.17% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 21:24
No swaps are charged on the signal account
2025.05.25 05:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.25 01:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 01:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart BTC E 1051
30USD al mese
87%
0
0
USD
116K
USD
78
98%
842
100%
100%
n/a
93.35
USD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.