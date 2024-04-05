- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
842
Profit Trade:
842 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12 571.17 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
78 600.13 USD (22 498 126 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
842 (78 600.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
78 600.13 USD (842)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
44.43%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
842 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
93.35 USD
Profitto medio:
93.35 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1.87%
Previsione annuale:
23.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (1.98 USD)
Per equità:
40.28% (14 553.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|828
|archived
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|10K
|archived
|68K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|22M
|archived
|0
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12 571.17 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 842
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +78 600.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
BTC smart money management
https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712
Contract Specification for BTC:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
87%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
78
98%
842
100%
100%
n/a
93.35
USD
USD
40%
1:500