SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / System_1122v1
Yauheni Korsun

System_1122v1

Yauheni Korsun
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 97%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
447
Kârla kapanan işlemler:
401 (89.70%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (10.29%)
En iyi işlem:
35.13 USD
En kötü işlem:
-21.60 USD
Brüt kâr:
1 002.02 USD (85 822 pips)
Brüt zarar:
-133.70 USD (7 071 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (223.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.91 USD (90)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
91.39%
Maks. mevduat yükü:
31.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
38.73
Alış işlemleri:
297 (66.44%)
Satış işlemleri:
150 (33.56%)
Kâr faktörü:
7.49
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-22.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.42 USD (10)
Aylık büyüme:
9.07%
Yıllık tahmin:
110.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.42 USD (1.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.83% (22.42 USD)
Varlığa göre:
54.55% (653.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 305
AUDCAD 37
SPCE 30
USDCAD 29
AF 21
SUGAR 10
CORN 3
VALE 3
F 3
EURUSD 3
WHEAT 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 660
AUDCAD 132
SPCE -10
USDCAD 5
AF -4
SUGAR 28
CORN 11
VALE 1
F -1
EURUSD 40
WHEAT 7
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 63K
AUDCAD 12K
SPCE -758
USDCAD 1.8K
AF 387
SUGAR 282
CORN 2.7K
VALE 213
F 98
EURUSD 1.7K
WHEAT 1.4K
AUDNZD -8
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.13 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +223.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.84 × 4477
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.09 × 146
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
AdmiralMarkets-Live3
1.25 × 12
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
ICMarketsSC-Live02
5.00 × 1
VantageInternational-Live 12
6.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
7.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.60 × 5
RoboForex-ProCent-3
11.86 × 7
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 08:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
System_1122v1
Ayda 30 USD
97%
0
0
USD
1.5K
USD
80
0%
447
89%
91%
7.49
1.94
USD
55%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.