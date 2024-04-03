- Büyüme
İşlemler:
447
Kârla kapanan işlemler:
401 (89.70%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (10.29%)
En iyi işlem:
35.13 USD
En kötü işlem:
-21.60 USD
Brüt kâr:
1 002.02 USD (85 822 pips)
Brüt zarar:
-133.70 USD (7 071 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
90 (223.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
223.91 USD (90)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
91.39%
Maks. mevduat yükü:
31.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
38.73
Alış işlemleri:
297 (66.44%)
Satış işlemleri:
150 (33.56%)
Kâr faktörü:
7.49
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-22.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.42 USD (10)
Aylık büyüme:
9.07%
Yıllık tahmin:
110.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.42 USD (1.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.83% (22.42 USD)
Varlığa göre:
54.55% (653.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|305
|AUDCAD
|37
|SPCE
|30
|USDCAD
|29
|AF
|21
|SUGAR
|10
|CORN
|3
|VALE
|3
|F
|3
|EURUSD
|3
|WHEAT
|2
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|660
|AUDCAD
|132
|SPCE
|-10
|USDCAD
|5
|AF
|-4
|SUGAR
|28
|CORN
|11
|VALE
|1
|F
|-1
|EURUSD
|40
|WHEAT
|7
|AUDNZD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|63K
|AUDCAD
|12K
|SPCE
|-758
|USDCAD
|1.8K
|AF
|387
|SUGAR
|282
|CORN
|2.7K
|VALE
|213
|F
|98
|EURUSD
|1.7K
|WHEAT
|1.4K
|AUDNZD
|-8
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.13 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 90
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +223.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.84 × 4477
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.09 × 146
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.14 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.25 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live02
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|6.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|7.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|11.86 × 7
