Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.84 × 4477 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.09 × 146 ForexClub-MT4 Market Real Server 1.14 × 7 AdmiralMarkets-Live3 1.25 × 12 ForexClubBY-MT4 Real Server 3.86 × 14 ICMarketsSC-Live02 5.00 × 1 VantageInternational-Live 12 6.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 7.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 7.60 × 5 RoboForex-ProCent-3 11.86 × 7 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya