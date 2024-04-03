SegnaliSezioni
Yauheni Korsun

System_1122v1

Yauheni Korsun
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 97%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
447
Profit Trade:
401 (89.70%)
Loss Trade:
46 (10.29%)
Best Trade:
35.13 USD
Worst Trade:
-21.60 USD
Profitto lordo:
1 002.02 USD (85 822 pips)
Perdita lorda:
-133.70 USD (7 071 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (223.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.91 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
91.39%
Massimo carico di deposito:
31.73%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
38.73
Long Trade:
297 (66.44%)
Short Trade:
150 (33.56%)
Fattore di profitto:
7.49
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-22.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.42 USD (10)
Crescita mensile:
9.07%
Previsione annuale:
110.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.42 USD (1.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (22.42 USD)
Per equità:
54.55% (653.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 305
AUDCAD 37
SPCE 30
USDCAD 29
AF 21
SUGAR 10
CORN 3
VALE 3
F 3
EURUSD 3
WHEAT 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 660
AUDCAD 132
SPCE -10
USDCAD 5
AF -4
SUGAR 28
CORN 11
VALE 1
F -1
EURUSD 40
WHEAT 7
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 63K
AUDCAD 12K
SPCE -758
USDCAD 1.8K
AF 387
SUGAR 282
CORN 2.7K
VALE 213
F 98
EURUSD 1.7K
WHEAT 1.4K
AUDNZD -8
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.13 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +223.91 USD
Massima perdita consecutiva: -22.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.84 × 4477
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.09 × 146
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
AdmiralMarkets-Live3
1.25 × 12
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
ICMarketsSC-Live02
5.00 × 1
VantageInternational-Live 12
6.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
7.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.60 × 5
RoboForex-ProCent-3
11.86 × 7
Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 08:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
System_1122v1
30USD al mese
97%
0
0
USD
1.5K
USD
80
0%
447
89%
91%
7.49
1.94
USD
55%
1:100
Copia

