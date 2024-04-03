- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
447
Profit Trade:
401 (89.70%)
Loss Trade:
46 (10.29%)
Best Trade:
35.13 USD
Worst Trade:
-21.60 USD
Profitto lordo:
1 002.02 USD (85 822 pips)
Perdita lorda:
-133.70 USD (7 071 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (223.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
223.91 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
91.39%
Massimo carico di deposito:
31.73%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
38.73
Long Trade:
297 (66.44%)
Short Trade:
150 (33.56%)
Fattore di profitto:
7.49
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-22.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.42 USD (10)
Crescita mensile:
9.07%
Previsione annuale:
110.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.42 USD (1.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (22.42 USD)
Per equità:
54.55% (653.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|305
|AUDCAD
|37
|SPCE
|30
|USDCAD
|29
|AF
|21
|SUGAR
|10
|CORN
|3
|VALE
|3
|F
|3
|EURUSD
|3
|WHEAT
|2
|AUDNZD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|660
|AUDCAD
|132
|SPCE
|-10
|USDCAD
|5
|AF
|-4
|SUGAR
|28
|CORN
|11
|VALE
|1
|F
|-1
|EURUSD
|40
|WHEAT
|7
|AUDNZD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|63K
|AUDCAD
|12K
|SPCE
|-758
|USDCAD
|1.8K
|AF
|387
|SUGAR
|282
|CORN
|2.7K
|VALE
|213
|F
|98
|EURUSD
|1.7K
|WHEAT
|1.4K
|AUDNZD
|-8
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.13 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +223.91 USD
Massima perdita consecutiva: -22.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.84 × 4477
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.09 × 146
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.14 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|1.25 × 12
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
ICMarketsSC-Live02
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|6.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|7.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|7.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-3
|11.86 × 7
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
97%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
80
0%
447
89%
91%
7.49
1.94
USD
USD
55%
1:100