Yauheni Korsun

System_1122v1

Yauheni Korsun
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 97%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
447
Bénéfice trades:
401 (89.70%)
Perte trades:
46 (10.29%)
Meilleure transaction:
35.13 USD
Pire transaction:
-21.60 USD
Bénéfice brut:
1 002.02 USD (85 822 pips)
Perte brute:
-133.70 USD (7 071 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (223.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
223.91 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
91.39%
Charge de dépôt maximale:
31.73%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
38.73
Longs trades:
297 (66.44%)
Courts trades:
150 (33.56%)
Facteur de profit:
7.49
Rendement attendu:
1.94 USD
Bénéfice moyen:
2.50 USD
Perte moyenne:
-2.91 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-22.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.42 USD (10)
Croissance mensuelle:
9.07%
Prévision annuelle:
110.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
22.42 USD (1.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.83% (22.42 USD)
Par fonds propres:
54.55% (653.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 305
AUDCAD 37
SPCE 30
USDCAD 29
AF 21
SUGAR 10
CORN 3
VALE 3
F 3
EURUSD 3
WHEAT 2
AUDNZD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 660
AUDCAD 132
SPCE -10
USDCAD 5
AF -4
SUGAR 28
CORN 11
VALE 1
F -1
EURUSD 40
WHEAT 7
AUDNZD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 63K
AUDCAD 12K
SPCE -758
USDCAD 1.8K
AF 387
SUGAR 282
CORN 2.7K
VALE 213
F 98
EURUSD 1.7K
WHEAT 1.4K
AUDNZD -8
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35.13 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +223.91 USD
Perte consécutive maximale: -22.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.84 × 4477
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.09 × 146
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
AdmiralMarkets-Live3
1.25 × 12
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
ICMarketsSC-Live02
5.00 × 1
VantageInternational-Live 12
6.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
7.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
7.60 × 5
RoboForex-ProCent-3
11.86 × 7
Aucun avis
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 13:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 17:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 12:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 08:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
