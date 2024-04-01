- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 662
Kârla kapanan işlemler:
1 023 (61.55%)
Zararla kapanan işlemler:
639 (38.45%)
En iyi işlem:
13 970.40 USD
En kötü işlem:
-46 103.20 USD
Brüt kâr:
1 353 480.14 USD (719 598 pips)
Brüt zarar:
-1 070 655.90 USD (559 445 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (30 231.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54 528.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
48.79%
Maks. mevduat yükü:
10.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
1 288 (77.50%)
Satış işlemleri:
374 (22.50%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
170.17 USD
Ortalama kâr:
1 323.05 USD
Ortalama zarar:
-1 675.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-18 567.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46 103.20 USD (1)
Aylık büyüme:
61.22%
Yıllık tahmin:
742.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 549.94 USD
Maksimum:
87 751.76 USD (36.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.84% (42 017.40 USD)
Varlığa göre:
34.76% (56 544.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1662
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|283K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|160K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13 970.40 USD
En kötü işlem: -46 103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30 231.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 567.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IronFX-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Portfolio with 19 synchronized EAs.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
566%
0
0
USD
USD
333K
USD
USD
78
100%
1 662
61%
49%
1.26
170.17
USD
USD
37%
1:500