Rodrigo De Oliveira Camara

RCX Trading

Rodrigo De Oliveira Camara
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 566%
IronFX-Real14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 662
Kârla kapanan işlemler:
1 023 (61.55%)
Zararla kapanan işlemler:
639 (38.45%)
En iyi işlem:
13 970.40 USD
En kötü işlem:
-46 103.20 USD
Brüt kâr:
1 353 480.14 USD (719 598 pips)
Brüt zarar:
-1 070 655.90 USD (559 445 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (30 231.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54 528.00 USD (14)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
48.79%
Maks. mevduat yükü:
10.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.22
Alış işlemleri:
1 288 (77.50%)
Satış işlemleri:
374 (22.50%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
170.17 USD
Ortalama kâr:
1 323.05 USD
Ortalama zarar:
-1 675.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-18 567.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46 103.20 USD (1)
Aylık büyüme:
61.22%
Yıllık tahmin:
742.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 549.94 USD
Maksimum:
87 751.76 USD (36.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.84% (42 017.40 USD)
Varlığa göre:
34.76% (56 544.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1662
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 283K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 160K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13 970.40 USD
En kötü işlem: -46 103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30 231.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 567.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IronFX-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

IronFX-Real14
0.16 × 5443
IronFX-Real13
0.18 × 4313
IronFX-Real9
0.23 × 283
ISIGroup-Real
8.60 × 5
Portfolio with 19 synchronized EAs.
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 04:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.19 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.10 23:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.07 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.06.07 06:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.31 08:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 00:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.10 16:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
