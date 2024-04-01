- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 662
Profit Trade:
1 023 (61.55%)
Loss Trade:
639 (38.45%)
Best Trade:
13 970.40 USD
Worst Trade:
-46 103.20 USD
Profitto lordo:
1 353 480.14 USD (719 598 pips)
Perdita lorda:
-1 070 655.90 USD (559 445 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (30 231.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54 528.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
48.79%
Massimo carico di deposito:
10.57%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
1 288 (77.50%)
Short Trade:
374 (22.50%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
170.17 USD
Profitto medio:
1 323.05 USD
Perdita media:
-1 675.52 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-18 567.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46 103.20 USD (1)
Crescita mensile:
73.13%
Previsione annuale:
887.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 549.94 USD
Massimale:
87 751.76 USD (36.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.84% (42 017.40 USD)
Per equità:
34.76% (56 544.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1662
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|283K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|160K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13 970.40 USD
Worst Trade: -46 103 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30 231.84 USD
Massima perdita consecutiva: -18 567.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IronFX-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
IronFX-Real14
|0.16 × 5443
|
IronFX-Real13
|0.18 × 4313
|
IronFX-Real9
|0.23 × 283
|
ISIGroup-Real
|8.60 × 5
Portfolio with 19 synchronized EAs.
Non ci sono recensioni
