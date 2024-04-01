SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RCX Trading
Rodrigo De Oliveira Camara

RCX Trading

Rodrigo De Oliveira Camara
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 566%
IronFX-Real14
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 662
Profit Trade:
1 023 (61.55%)
Loss Trade:
639 (38.45%)
Best Trade:
13 970.40 USD
Worst Trade:
-46 103.20 USD
Profitto lordo:
1 353 480.14 USD (719 598 pips)
Perdita lorda:
-1 070 655.90 USD (559 445 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (30 231.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54 528.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
48.79%
Massimo carico di deposito:
10.57%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.22
Long Trade:
1 288 (77.50%)
Short Trade:
374 (22.50%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
170.17 USD
Profitto medio:
1 323.05 USD
Perdita media:
-1 675.52 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-18 567.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46 103.20 USD (1)
Crescita mensile:
73.13%
Previsione annuale:
887.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 549.94 USD
Massimale:
87 751.76 USD (36.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.84% (42 017.40 USD)
Per equità:
34.76% (56 544.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1662
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 283K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 160K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 970.40 USD
Worst Trade: -46 103 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30 231.84 USD
Massima perdita consecutiva: -18 567.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IronFX-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

IronFX-Real14
0.16 × 5443
IronFX-Real13
0.18 × 4313
IronFX-Real9
0.23 × 283
ISIGroup-Real
8.60 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Portfolio with 19 synchronized EAs.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 04:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.19 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.10 23:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.07 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.06.07 06:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.31 08:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 00:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.10 16:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RCX Trading
100USD al mese
566%
0
0
USD
333K
USD
78
100%
1 662
61%
49%
1.26
170.17
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.