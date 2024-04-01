- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 647
Bénéfice trades:
1 010 (61.32%)
Perte trades:
637 (38.68%)
Meilleure transaction:
13 970.40 USD
Pire transaction:
-46 103.20 USD
Bénéfice brut:
1 311 844.46 USD (702 239 pips)
Perte brute:
-1 067 653.50 USD (558 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (30 231.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54 528.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
48.79%
Charge de dépôt maximale:
10.57%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.78
Longs trades:
1 273 (77.29%)
Courts trades:
374 (22.71%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
148.26 USD
Bénéfice moyen:
1 298.86 USD
Perte moyenne:
-1 676.07 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-18 567.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-46 103.20 USD (1)
Croissance mensuelle:
49.83%
Prévision annuelle:
604.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 549.94 USD
Maximal:
87 751.76 USD (36.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.84% (42 017.40 USD)
Par fonds propres:
34.76% (56 544.80 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1647
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|244K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|144K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +13 970.40 USD
Pire transaction: -46 103 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30 231.84 USD
Perte consécutive maximale: -18 567.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IronFX-Real14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
IronFX-Real14
|0.16 × 5443
|
IronFX-Real13
|0.18 × 4313
|
IronFX-Real9
|0.23 × 283
|
ISIGroup-Real
|8.60 × 5
Portfolio with 19 synchronized EAs.
Aucun avis
