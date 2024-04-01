SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RCX Trading
Rodrigo De Oliveira Camara

RCX Trading

Rodrigo De Oliveira Camara
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 488%
IronFX-Real14
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 647
Bénéfice trades:
1 010 (61.32%)
Perte trades:
637 (38.68%)
Meilleure transaction:
13 970.40 USD
Pire transaction:
-46 103.20 USD
Bénéfice brut:
1 311 844.46 USD (702 239 pips)
Perte brute:
-1 067 653.50 USD (558 196 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (30 231.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54 528.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
48.79%
Charge de dépôt maximale:
10.57%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.78
Longs trades:
1 273 (77.29%)
Courts trades:
374 (22.71%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
148.26 USD
Bénéfice moyen:
1 298.86 USD
Perte moyenne:
-1 676.07 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-18 567.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-46 103.20 USD (1)
Croissance mensuelle:
49.83%
Prévision annuelle:
604.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 549.94 USD
Maximal:
87 751.76 USD (36.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.84% (42 017.40 USD)
Par fonds propres:
34.76% (56 544.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1647
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 244K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 144K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13 970.40 USD
Pire transaction: -46 103 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30 231.84 USD
Perte consécutive maximale: -18 567.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IronFX-Real14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IronFX-Real14
0.16 × 5443
IronFX-Real13
0.18 × 4313
IronFX-Real9
0.23 × 283
ISIGroup-Real
8.60 × 5
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Portfolio with 19 synchronized EAs.
Aucun avis
2025.09.26 04:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 13:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.06.24 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.19 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.10 23:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.06.07 15:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.06.07 06:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.31 08:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 00:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.13 16:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.10 16:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.10 06:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.05.05 09:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RCX Trading
100 USD par mois
488%
0
0
USD
294K
USD
78
100%
1 647
61%
49%
1.22
148.26
USD
37%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.