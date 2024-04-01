Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IronFX-Real14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IronFX-Real14 0.16 × 5443 IronFX-Real13 0.18 × 4313 IronFX-Real9 0.23 × 283 ISIGroup-Real 8.60 × 5 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou