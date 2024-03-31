- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
572 (73.42%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (26.57%)
En iyi işlem:
78.68 GBP
En kötü işlem:
-22.67 GBP
Brüt kâr:
1 533.77 GBP (84 203 pips)
Brüt zarar:
-578.51 GBP (53 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (10.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
152.90 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
46.61%
Maks. mevduat yükü:
146.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
12.49
Alış işlemleri:
324 (41.59%)
Satış işlemleri:
455 (58.41%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
1.23 GBP
Ortalama kâr:
2.68 GBP
Ortalama zarar:
-2.79 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.58 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-62.34 GBP (4)
Aylık büyüme:
13.89%
Yıllık tahmin:
168.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.02 GBP
Maksimum:
76.48 GBP (17.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.76% (76.48 GBP)
Varlığa göre:
79.76% (95.81 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|579
|AUDCAD
|68
|NZDCAD
|67
|AUDNZD
|54
|GBPNZD
|8
|CADCHF
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|31
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|25K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|-111
|AUDNZD
|3.6K
|GBPNZD
|302
|CADCHF
|295
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.68 GBP
En kötü işlem: -23 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -28.58 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.10 × 182
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 46
|
ICMarketsSC-Live10
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live18
|0.85 × 191
|
T4Trade-Real4
|1.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 5
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.65 × 37
|
ICMarketsSC-Live20
|1.73 × 92
|
ICMarketsSC-Live04
|1.81 × 199
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 32
|
ICMarketsSC-Live15
|2.35 × 197
|
TitanFX-05
|4.60 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|5.45 × 22
|
Exness-Real9
|6.25 × 4
|
Axi-US07-Live
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real4
|7.84 × 44
|
TradeMaxGlobal-Live11
|7.98 × 48
|
PUPrime-Live 3
|10.05 × 118
|
OctaFX-Real
|10.17 × 6
|
T4Trade-Real14
|10.33 × 6
|
XMGlobal-Real 42
|13.21 × 61
|
T4Trade-Real1
|15.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
260%
0
0
USD
USD
505
GBP
GBP
78
100%
779
73%
47%
2.65
1.23
GBP
GBP
80%
1:500