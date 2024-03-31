SinyallerBölümler
Wing Yin Christopher Lam

DarkIC

Wing Yin Christopher Lam
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 260%
ICMarketsSC-Live15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
572 (73.42%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (26.57%)
En iyi işlem:
78.68 GBP
En kötü işlem:
-22.67 GBP
Brüt kâr:
1 533.77 GBP (84 203 pips)
Brüt zarar:
-578.51 GBP (53 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (10.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
152.90 GBP (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
46.61%
Maks. mevduat yükü:
146.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
12.49
Alış işlemleri:
324 (41.59%)
Satış işlemleri:
455 (58.41%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
1.23 GBP
Ortalama kâr:
2.68 GBP
Ortalama zarar:
-2.79 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-28.58 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-62.34 GBP (4)
Aylık büyüme:
13.89%
Yıllık tahmin:
168.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.02 GBP
Maksimum:
76.48 GBP (17.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.76% (76.48 GBP)
Varlığa göre:
79.76% (95.81 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 579
AUDCAD 68
NZDCAD 67
AUDNZD 54
GBPNZD 8
CADCHF 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.1K
AUDCAD 42
NZDCAD 39
AUDNZD 31
GBPNZD 2
CADCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 25K
AUDCAD 2.1K
NZDCAD -111
AUDNZD 3.6K
GBPNZD 302
CADCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.68 GBP
En kötü işlem: -23 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -28.58 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14
0.10 × 182
ICMarkets-Live04
0.35 × 46
ICMarketsSC-Live10
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live18
0.85 × 191
T4Trade-Real4
1.00 × 2
ICMarkets-Live05
1.00 × 5
ICMarkets-Live18
1.00 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.65 × 37
ICMarketsSC-Live20
1.73 × 92
ICMarketsSC-Live04
1.81 × 199
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 32
ICMarketsSC-Live15
2.35 × 197
TitanFX-05
4.60 × 5
Pepperstone-Edge12
5.45 × 22
Exness-Real9
6.25 × 4
Axi-US07-Live
7.50 × 2
OctaFX-Real4
7.84 × 44
TradeMaxGlobal-Live11
7.98 × 48
PUPrime-Live 3
10.05 × 118
OctaFX-Real
10.17 × 6
T4Trade-Real14
10.33 × 6
XMGlobal-Real 42
13.21 × 61
T4Trade-Real1
15.00 × 1
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.31 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 12:08
No swaps are charged
2025.01.30 12:08
No swaps are charged
2025.01.30 11:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.26 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.19 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 02:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 03:51
No swaps are charged
2025.01.13 03:51
No swaps are charged
2025.01.13 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.01.09 15:17
No swaps are charged
2025.01.09 15:17
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DarkIC
Ayda 50 USD
260%
0
0
USD
505
GBP
78
100%
779
73%
47%
2.65
1.23
GBP
80%
1:500
