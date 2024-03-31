Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14 0.10 × 182 ICMarkets-Live04 0.35 × 46 ICMarketsSC-Live10 0.75 × 4 Tickmill-Live08 0.80 × 10 ICMarketsSC-Live18 0.85 × 191 T4Trade-Real4 1.00 × 2 ICMarkets-Live05 1.00 × 5 ICMarkets-Live18 1.00 × 10 ICMarketsSC-Live27 1.65 × 37 ICMarketsSC-Live20 1.73 × 92 ICMarketsSC-Live04 1.81 × 199 ICMarketsSC-Live24 2.22 × 32 ICMarketsSC-Live15 2.35 × 197 TitanFX-05 4.60 × 5 Pepperstone-Edge12 5.45 × 22 Exness-Real9 6.25 × 4 Axi-US07-Live 7.50 × 2 OctaFX-Real4 7.84 × 44 TradeMaxGlobal-Live11 7.98 × 48 PUPrime-Live 3 10.05 × 118 OctaFX-Real 10.17 × 6 T4Trade-Real14 10.33 × 6 XMGlobal-Real 42 13.21 × 61 T4Trade-Real1 15.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou