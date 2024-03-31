SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DarkIC
Wing Yin Christopher Lam

DarkIC

Wing Yin Christopher Lam
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 260%
ICMarketsSC-Live15
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
779
Bénéfice trades:
572 (73.42%)
Perte trades:
207 (26.57%)
Meilleure transaction:
78.68 GBP
Pire transaction:
-22.67 GBP
Bénéfice brut:
1 533.77 GBP (84 203 pips)
Perte brute:
-578.51 GBP (53 166 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (10.77 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
152.90 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
46.61%
Charge de dépôt maximale:
146.36%
Dernier trade:
27 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
12.49
Longs trades:
324 (41.59%)
Courts trades:
455 (58.41%)
Facteur de profit:
2.65
Rendement attendu:
1.23 GBP
Bénéfice moyen:
2.68 GBP
Perte moyenne:
-2.79 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-28.58 GBP)
Perte consécutive maximale:
-62.34 GBP (4)
Croissance mensuelle:
14.92%
Prévision annuelle:
181.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.02 GBP
Maximal:
76.48 GBP (17.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.76% (76.48 GBP)
Par fonds propres:
79.76% (95.81 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 579
AUDCAD 68
NZDCAD 67
AUDNZD 54
GBPNZD 8
CADCHF 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.1K
AUDCAD 42
NZDCAD 39
AUDNZD 31
GBPNZD 2
CADCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 25K
AUDCAD 2.1K
NZDCAD -111
AUDNZD 3.6K
GBPNZD 302
CADCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.68 GBP
Pire transaction: -23 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +10.77 GBP
Perte consécutive maximale: -28.58 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14
0.10 × 182
ICMarkets-Live04
0.35 × 46
ICMarketsSC-Live10
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live18
0.85 × 191
T4Trade-Real4
1.00 × 2
ICMarkets-Live05
1.00 × 5
ICMarkets-Live18
1.00 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.65 × 37
ICMarketsSC-Live20
1.73 × 92
ICMarketsSC-Live04
1.81 × 199
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 32
ICMarketsSC-Live15
2.35 × 197
TitanFX-05
4.60 × 5
Pepperstone-Edge12
5.45 × 22
Exness-Real9
6.25 × 4
Axi-US07-Live
7.50 × 2
OctaFX-Real4
7.84 × 44
TradeMaxGlobal-Live11
7.98 × 48
PUPrime-Live 3
10.05 × 118
OctaFX-Real
10.17 × 6
T4Trade-Real14
10.33 × 6
XMGlobal-Real 42
13.21 × 61
T4Trade-Real1
15.00 × 1
Aucun avis
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.31 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 12:08
No swaps are charged
2025.01.30 12:08
No swaps are charged
2025.01.30 11:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.26 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.19 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 02:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 03:51
No swaps are charged
2025.01.13 03:51
No swaps are charged
2025.01.13 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.01.09 15:17
No swaps are charged
2025.01.09 15:17
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DarkIC
50 USD par mois
260%
0
0
USD
505
GBP
78
100%
779
73%
47%
2.65
1.23
GBP
80%
1:500
Copier

