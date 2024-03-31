SegnaliSezioni
Wing Yin Christopher Lam

DarkIC

Wing Yin Christopher Lam
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 260%
ICMarketsSC-Live15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
779
Profit Trade:
572 (73.42%)
Loss Trade:
207 (26.57%)
Best Trade:
78.68 GBP
Worst Trade:
-22.67 GBP
Profitto lordo:
1 533.77 GBP (84 203 pips)
Perdita lorda:
-578.51 GBP (53 166 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (10.77 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
152.90 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
46.61%
Massimo carico di deposito:
146.36%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
12.49
Long Trade:
324 (41.59%)
Short Trade:
455 (58.41%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
1.23 GBP
Profitto medio:
2.68 GBP
Perdita media:
-2.79 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-28.58 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-62.34 GBP (4)
Crescita mensile:
13.80%
Previsione annuale:
168.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.02 GBP
Massimale:
76.48 GBP (17.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.76% (76.48 GBP)
Per equità:
79.76% (95.81 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 579
AUDCAD 68
NZDCAD 67
AUDNZD 54
GBPNZD 8
CADCHF 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.1K
AUDCAD 42
NZDCAD 39
AUDNZD 31
GBPNZD 2
CADCHF 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 25K
AUDCAD 2.1K
NZDCAD -111
AUDNZD 3.6K
GBPNZD 302
CADCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.68 GBP
Worst Trade: -23 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.77 GBP
Massima perdita consecutiva: -28.58 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live14
0.10 × 182
ICMarkets-Live04
0.35 × 46
ICMarketsSC-Live10
0.75 × 4
Tickmill-Live08
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live18
0.85 × 191
T4Trade-Real4
1.00 × 2
ICMarkets-Live05
1.00 × 5
ICMarkets-Live18
1.00 × 10
ICMarketsSC-Live27
1.65 × 37
ICMarketsSC-Live20
1.73 × 92
ICMarketsSC-Live04
1.81 × 199
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 32
ICMarketsSC-Live15
2.35 × 197
TitanFX-05
4.60 × 5
Pepperstone-Edge12
5.45 × 22
Exness-Real9
6.25 × 4
Axi-US07-Live
7.50 × 2
OctaFX-Real4
7.84 × 44
TradeMaxGlobal-Live11
7.98 × 48
PUPrime-Live 3
10.05 × 118
OctaFX-Real
10.17 × 6
T4Trade-Real14
10.33 × 6
XMGlobal-Real 42
13.21 × 61
T4Trade-Real1
15.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 07:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.14 10:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.31 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.01.30 12:08
No swaps are charged
2025.01.30 12:08
No swaps are charged
2025.01.30 11:38
No swaps are charged on the signal account
2025.01.26 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.19 22:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.16 02:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.14 21:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 03:51
No swaps are charged
2025.01.13 03:51
No swaps are charged
2025.01.13 02:49
No swaps are charged on the signal account
2025.01.09 15:17
No swaps are charged
2025.01.09 15:17
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.