- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
779
Profit Trade:
572 (73.42%)
Loss Trade:
207 (26.57%)
Best Trade:
78.68 GBP
Worst Trade:
-22.67 GBP
Profitto lordo:
1 533.77 GBP (84 203 pips)
Perdita lorda:
-578.51 GBP (53 166 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (10.77 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
152.90 GBP (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
46.61%
Massimo carico di deposito:
146.36%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
12.49
Long Trade:
324 (41.59%)
Short Trade:
455 (58.41%)
Fattore di profitto:
2.65
Profitto previsto:
1.23 GBP
Profitto medio:
2.68 GBP
Perdita media:
-2.79 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-28.58 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-62.34 GBP (4)
Crescita mensile:
13.80%
Previsione annuale:
168.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.02 GBP
Massimale:
76.48 GBP (17.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.76% (76.48 GBP)
Per equità:
79.76% (95.81 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|579
|AUDCAD
|68
|NZDCAD
|67
|AUDNZD
|54
|GBPNZD
|8
|CADCHF
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|42
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|31
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|25K
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|-111
|AUDNZD
|3.6K
|GBPNZD
|302
|CADCHF
|295
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.68 GBP
Worst Trade: -23 GBP
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.77 GBP
Massima perdita consecutiva: -28.58 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.10 × 182
|
ICMarkets-Live04
|0.35 × 46
|
ICMarketsSC-Live10
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live18
|0.85 × 191
|
T4Trade-Real4
|1.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 5
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|1.65 × 37
|
ICMarketsSC-Live20
|1.73 × 92
|
ICMarketsSC-Live04
|1.81 × 199
|
ICMarketsSC-Live24
|2.22 × 32
|
ICMarketsSC-Live15
|2.35 × 197
|
TitanFX-05
|4.60 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|5.45 × 22
|
Exness-Real9
|6.25 × 4
|
Axi-US07-Live
|7.50 × 2
|
OctaFX-Real4
|7.84 × 44
|
TradeMaxGlobal-Live11
|7.98 × 48
|
PUPrime-Live 3
|10.05 × 118
|
OctaFX-Real
|10.17 × 6
|
T4Trade-Real14
|10.33 × 6
|
XMGlobal-Real 42
|13.21 × 61
|
T4Trade-Real1
|15.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
260%
0
0
USD
USD
505
GBP
GBP
78
100%
779
73%
47%
2.65
1.23
GBP
GBP
80%
1:500