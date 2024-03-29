- Büyüme
İşlemler:
3 615
Kârla kapanan işlemler:
2 101 (58.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 514 (41.88%)
En iyi işlem:
337.94 USD
En kötü işlem:
-486.18 USD
Brüt kâr:
19 362.39 USD (731 329 pips)
Brüt zarar:
-15 193.22 USD (806 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (156.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
572.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
86.81%
Maks. mevduat yükü:
220.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
1 789 (49.49%)
Satış işlemleri:
1 826 (50.51%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
9.22 USD
Ortalama zarar:
-10.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-620.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 418.35 USD (4)
Aylık büyüme:
0.95%
Yıllık tahmin:
11.55%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
371.35 USD
Maksimum:
1 457.56 USD (42.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.34% (1 457.56 USD)
Varlığa göre:
93.33% (2 875.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|719
|AUDUSD
|719
|EURUSD
|718
|NZDUSD
|715
|EURJPY
|672
|XAUUSD
|53
|US500
|9
|HK50
|6
|US30
|2
|NatGas
|1
|SpotCrude
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|3.3K
|AUDUSD
|-1.6K
|EURUSD
|1.5K
|NZDUSD
|-1.1K
|EURJPY
|2K
|XAUUSD
|-3
|US500
|-3
|HK50
|0
|US30
|4
|NatGas
|5
|SpotCrude
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|12K
|AUDUSD
|-67K
|EURUSD
|-42K
|NZDUSD
|-31K
|EURJPY
|57K
|XAUUSD
|-276
|US500
|-333
|HK50
|-94
|US30
|402
|NatGas
|46
|SpotCrude
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +337.94 USD
En kötü işlem: -486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +156.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -620.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.51 × 37
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarkets-Live22
|2.11 × 46
|
GlobalPrime-Live
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live15
|2.67 × 6
|
Pepperstone-Edge12
|2.77 × 11696
|
Pepperstone-Edge04
|2.85 × 357
|
GoDo-Live
|4.88 × 130
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-4
|7.13 × 40
|
ICMarketsSC-Live26
|7.68 × 117
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
