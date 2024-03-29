SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PP Hopes
Pui Sze Ho

PP Hopes

Pui Sze Ho
0 inceleme
Güvenilirlik
108 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 283%
Pepperstone-Edge12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 615
Kârla kapanan işlemler:
2 101 (58.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 514 (41.88%)
En iyi işlem:
337.94 USD
En kötü işlem:
-486.18 USD
Brüt kâr:
19 362.39 USD (731 329 pips)
Brüt zarar:
-15 193.22 USD (806 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (156.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
572.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
86.81%
Maks. mevduat yükü:
220.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
1 789 (49.49%)
Satış işlemleri:
1 826 (50.51%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
9.22 USD
Ortalama zarar:
-10.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-620.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 418.35 USD (4)
Aylık büyüme:
0.95%
Yıllık tahmin:
11.55%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
371.35 USD
Maksimum:
1 457.56 USD (42.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.34% (1 457.56 USD)
Varlığa göre:
93.33% (2 875.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 719
AUDUSD 719
EURUSD 718
NZDUSD 715
EURJPY 672
XAUUSD 53
US500 9
HK50 6
US30 2
NatGas 1
SpotCrude 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 3.3K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 1.5K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2K
XAUUSD -3
US500 -3
HK50 0
US30 4
NatGas 5
SpotCrude 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 12K
AUDUSD -67K
EURUSD -42K
NZDUSD -31K
EURJPY 57K
XAUUSD -276
US500 -333
HK50 -94
US30 402
NatGas 46
SpotCrude 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +337.94 USD
En kötü işlem: -486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +156.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -620.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 4
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.51 × 37
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarkets-Live22
2.11 × 46
GlobalPrime-Live
2.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
2.67 × 6
Pepperstone-Edge12
2.77 × 11696
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
GoDo-Live
4.88 × 130
JustForex-Live3
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
7.13 × 40
ICMarketsSC-Live26
7.68 × 117
OctaFX-Real3
7.76 × 37
12 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.65% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.16 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.15 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 04:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.09 17:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol