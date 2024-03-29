SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PP Hopes
Pui Sze Ho

PP Hopes

Pui Sze Ho
0 recensioni
Affidabilità
108 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 283%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 615
Profit Trade:
2 101 (58.11%)
Loss Trade:
1 514 (41.88%)
Best Trade:
337.94 USD
Worst Trade:
-486.18 USD
Profitto lordo:
19 362.39 USD (731 329 pips)
Perdita lorda:
-15 193.22 USD (806 006 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (156.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
572.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
86.81%
Massimo carico di deposito:
220.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
1 789 (49.49%)
Short Trade:
1 826 (50.51%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
9.22 USD
Perdita media:
-10.04 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-620.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 418.35 USD (4)
Crescita mensile:
0.31%
Previsione annuale:
3.70%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
371.35 USD
Massimale:
1 457.56 USD (42.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.34% (1 457.56 USD)
Per equità:
93.33% (2 875.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 719
AUDUSD 719
EURUSD 718
NZDUSD 715
EURJPY 672
XAUUSD 53
US500 9
HK50 6
US30 2
NatGas 1
SpotCrude 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 3.3K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 1.5K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2K
XAUUSD -3
US500 -3
HK50 0
US30 4
NatGas 5
SpotCrude 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 12K
AUDUSD -67K
EURUSD -42K
NZDUSD -31K
EURJPY 57K
XAUUSD -276
US500 -333
HK50 -94
US30 402
NatGas 46
SpotCrude 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +337.94 USD
Worst Trade: -486 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +156.14 USD
Massima perdita consecutiva: -620.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 4
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.51 × 37
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarkets-Live22
2.11 × 46
GlobalPrime-Live
2.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
2.67 × 6
Pepperstone-Edge12
2.77 × 11696
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
GoDo-Live
4.88 × 130
JustForex-Live3
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
7.13 × 40
ICMarketsSC-Live26
7.68 × 117
OctaFX-Real3
7.76 × 37
12 più
Non ci sono recensioni
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.65% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.16 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.15 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 04:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.09 17:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
