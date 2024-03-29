SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PP Hopes
Pui Sze Ho

PP Hopes

Pui Sze Ho
0 avis
Fiabilité
108 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 283%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 615
Bénéfice trades:
2 101 (58.11%)
Perte trades:
1 514 (41.88%)
Meilleure transaction:
337.94 USD
Pire transaction:
-486.18 USD
Bénéfice brut:
19 362.39 USD (731 329 pips)
Perte brute:
-15 193.22 USD (806 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (156.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
572.28 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
86.81%
Charge de dépôt maximale:
220.64%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.86
Longs trades:
1 789 (49.49%)
Courts trades:
1 826 (50.51%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
9.22 USD
Perte moyenne:
-10.04 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-620.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 418.35 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.31%
Prévision annuelle:
3.70%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
371.35 USD
Maximal:
1 457.56 USD (42.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.34% (1 457.56 USD)
Par fonds propres:
93.33% (2 875.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 719
AUDUSD 719
EURUSD 718
NZDUSD 715
EURJPY 672
XAUUSD 53
US500 9
HK50 6
US30 2
NatGas 1
SpotCrude 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 3.3K
AUDUSD -1.6K
EURUSD 1.5K
NZDUSD -1.1K
EURJPY 2K
XAUUSD -3
US500 -3
HK50 0
US30 4
NatGas 5
SpotCrude 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 12K
AUDUSD -67K
EURUSD -42K
NZDUSD -31K
EURJPY 57K
XAUUSD -276
US500 -333
HK50 -94
US30 402
NatGas 46
SpotCrude 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +337.94 USD
Pire transaction: -486 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +156.14 USD
Perte consécutive maximale: -620.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 4
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.51 × 37
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarkets-Live22
2.11 × 46
GlobalPrime-Live
2.33 × 6
ICMarketsSC-Live15
2.67 × 6
Pepperstone-Edge12
2.77 × 11696
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
GoDo-Live
4.88 × 130
JustForex-Live3
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
RoboForex-ProCent-4
7.13 × 40
ICMarketsSC-Live26
7.68 × 117
OctaFX-Real3
7.76 × 37
12 plus...
Aucun avis
2025.04.10 15:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 10:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.06 22:37
80% of growth achieved within 27 days. This comprises 4.65% of days out of 581 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 03:49
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.01.21 01:17
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.16 04:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.15 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.11 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 04:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 04:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.09 17:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
