Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.25 × 4 TickmillUK-Live03 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live10 0.51 × 37 Pepperstone-Edge01 1.75 × 8 ICMarkets-Live22 2.11 × 46 GlobalPrime-Live 2.33 × 6 ICMarketsSC-Live15 2.67 × 6 Pepperstone-Edge12 2.77 × 11696 Pepperstone-Edge04 2.85 × 357 GoDo-Live 4.88 × 130 JustForex-Live3 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 5.00 × 3 ThreeTrader-Live 5.28 × 18 ICMarketsSC-Live25 5.85 × 115 XMGlobal-Real 32 6.00 × 1 VantageInternational-Live 3 7.00 × 1 RoboForex-ProCent-4 7.13 × 40 ICMarketsSC-Live26 7.68 × 117 OctaFX-Real3 7.76 × 37 12 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou