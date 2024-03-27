- Büyüme
İşlemler:
2 338
Kârla kapanan işlemler:
2 338 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
12 778.76 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
93 490.00 USD (55 501 775 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2338 (93 490.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93 490.00 USD (2338)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.71%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 338 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
39.99 USD
Ortalama kâr:
39.99 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.23%
Yıllık tahmin:
15.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (2.43 USD)
Varlığa göre:
36.78% (55 446.65 USD)
|BTCUSD
|2325
|archived
|13
|BTCUSD
|23K
|archived
|70K
|BTCUSD
|56M
|archived
|0
En iyi işlem: +12 778.76 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2338
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +93 490.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BTC smart money management Origin
Contract Specification for BTC:
Spread: Floating
Contract Size: 1
Swap: 0
*Please always follow equity with, lot size and contract spec
İnceleme yok
