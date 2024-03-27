SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart BTC O 8318
Rudy Tjahjadi Widjaja St

Smart BTC O 8318

Rudy Tjahjadi Widjaja St
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 96%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 338
Kârla kapanan işlemler:
2 338 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
12 778.76 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
93 490.00 USD (55 501 775 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2338 (93 490.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93 490.00 USD (2338)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.71%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 338 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
39.99 USD
Ortalama kâr:
39.99 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.23%
Yıllık tahmin:
15.14%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (2.43 USD)
Varlığa göre:
36.78% (55 446.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 2325
archived 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 23K
archived 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 56M
archived 0
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12 778.76 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2338
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +93 490.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
8200.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

BTC smart money management Origin

https://fbs.partners?ibl=575709&ibp=18661712

Contract Specification for BTC: 

Spread: Floating

Contract Size: 1

Swap: 0

*Please always follow equity with, lot size and contract spec


İnceleme yok
2025.08.21 03:52
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 10:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.08.14 09:29
No swaps are charged
2025.07.23 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 10:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 16:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.44% of days out of 491 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 07:28
No swaps are charged on the signal account
2025.05.25 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.24 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.04.10 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 17:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 20:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 19:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart BTC O 8318
Ayda 30 USD
96%
0
0
USD
165K
USD
83
99%
2 338
100%
100%
n/a
39.99
USD
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.